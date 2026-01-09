Ciudadano chino se lanza desde un edificio en barrio Meiggs para escapar de operativo de la PDI

Un ciudadano chino se lanzó desde un tercer piso y cayó al nivel -1 de un edificio de calle Sazié, barrio Meiggs de Santiago Centro, en un intento de escapar de la PDI en medio de un operativo contra la mafia china.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este viernes en el sector de Sazié con Abate Molina, donde dos edificios fueron allanados por la PDI en el marco de una indagatoria por estafa iniciada en la Región de Tarapacá.

Según informó radio Bío Bío, además de Santiago, se realizaron otros operativos en cuatro regiones en el marco de una investigación que se originó a partir de información entregada por el FBI a la PDI sobre estafas a ciudadanos norteamericanos.

Los delitos ligados a la banda, liderada por cuatro ciudadanos chinos, corresponden a estafa y lavado de activos bajo la modalidad de criptomonedas. Los asiáticos ingresaban dinero a empresas ficticias, que posteriormente generaban movimientos bancarios y compras de productos para ser comercializados en la Zona Franca de Iquique.

La indagatoria es liderada por la Fiscalía Regional de Tarapacá junto a la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco) y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI. La defraudación habría alcanzado más de 210 millones de dólares.

El ciudadano chino que se lanzó desde el tercer piso quedó detenido y bajo custodia policial en un recinto asistencial, mientras que otro sospechoso de la misma nacionalidad fue detenido por la PDI.

PURANOTICIA