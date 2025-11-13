Click acá para ir directamente al contenido
Ciudadano chino fallece tras caer desde el quinto piso de un edificio en sector del barrio Meiggs

La emergencia movilizó a personal policial y a una ambulancia, cuyo acceso al lugar se vio dificultado por la presencia de toldos y comercio instalado en el sector.

Jueves 13 de noviembre de 2025 19:02
Durante la tarde de este jueves, un ciudadano chino falleció tras caer desde el quinto piso de un edificio ubicado en la intersección de las calles Sazié y Conferencia, en pleno barrio Meiggs.

La emergencia movilizó a personal policial y a una ambulancia, cuyo acceso al lugar se vio dificultado por la presencia de toldos y comercio instalado en el sector.

Carabineros se encuentra realizando el peritaje correspondiente para esclarecer las circunstancias del hecho.

De manera preliminar, la Sección de Investigación Policial (SIP) indaga si el hombre cayó por cuenta propia o si fue empujado por otra persona.

Asimismo, se investiga la hipótesis de un eventual suicidio, la cual será abordada por el equipo especializado de la 21° Comisaría de Estación Central.

