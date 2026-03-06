Cinco personas fueron detenidas por muerte de sujeto en multicancha de La Pintana

Cinco jóvenes fueron detenidos por la muerte de un sujeto en una multicancha de la comuna de La Pintana, en un incidente aún no aclarado.

El hecho ocurrió la noche de este jueves en un recinto deportivo ubicado en Batallón Chacabuco con La Juanita, hasta donde llegó el fallecido, un chileno de 35 años.

El comisario Rodrigo Gana, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, informó que "un grupo de personas se encontraba realizando deportes en una multicancha, llegó la víctima a bordo de una bicicleta en un estado alterado y empezó a tener conflicto con las personas".

Añadió que "la víctima ingresó al galpón donde ellos guardaban elementos deportivos y empezó a lanzárselos, tras lo cual las personas lo redujeron y en esa reducción él fallece en el lugar".

"Se están evaluando las hipótesis que podrían haber gatillado la muerte de la víctima, por lo cual es vital obtener los peritajes del Servicio Médico Legal para establecer la causa de muerte", recalcó.

Finalmente, dijo que no se observaron lesiones visibles en el cuerpo y que se le realizarán exámenes de consumo de drogas.

Cinco jóvenes de 18 a 28 años fueron detenidos por su responsabilidad en el hecho, por lo que pasarán a control durante la tarde de este viernes 6 de marzo.

PURANOTICIA