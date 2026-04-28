Cinco municipios desisten de compra masiva de vales de gas: alcaldes acusan sobreprecio de empresas ofertantes

Los municipios de La Florida, Rancagua, Coltauco, Renca y Macul desistieron de la compra de 500 mil vales de gas de manera conjunta y denunciaron que las ofertas de las empresas eran superiores a los los valores disponibles en Convenio Marco.

Frente a este escenario, el jefe comunal de Macul, Eduardo Espinoza, expresó su pesar por el fracaso de la iniciativa. La autoridad manifestó su frustración por "no haber podido realizar la compra en conjunto con las cinco municipalidades; la compra a gran escala prometía reducir el precio final, pero ese ahorro no se logró y las ofertas recibidas estuvieron en línea con las condiciones actuales del mercado, lo que hizo imposible la compra conjunta".

Pese al revés administrativo, la autoridad local recalcó la importancia de mantener este tipo de estrategias a futuro. “Si bien la licitación en conjunto con los otros municipios no se concretó, creemos que debemos seguir impulsando iniciativas de este tipo, sobre todo porque son proyectos e ideas que van en directo beneficio de nuestros vecinos más vulnerables", aseguró.

La controversia escalará a instancias mayores, ya que los antecedentes del caso serán puestos a disposición de la Fiscalía Nacional Económica, según anunció el alcalde de La Florida, Daniel Reyes. Al respecto, el líder comunal advirtió: “Queremos un mercado que funcione bien, que sea eficiente y competitivo. Lo que hemos visto acá genera dudas razonables. Queremos creer que esto responde a una mala decisión comercial, pero resulta muy llamativo".

En la misma línea, detalló que actualmente se hallan analizando "junto a los demás alcaldes, los pasos a seguir para que estos antecedentes sean revisados por las instituciones que correspondan, porque aquí lo que está en juego es que las familias paguen precios justos y que los municipios puedan comprar mejor”.

Finalmente, el alcalde de Coltauco, Félix Sánchez, justificó la decisión de adquirir los cilindros de manera independiente para no perjudicar a la comunidad. El jefe comunal detalló que “al optar por la compra individual, logramos el precio más justo disponible en el sistema estatal, asegurando que este apoyo llegue sin contratiempos a quienes más lo necesitan".

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