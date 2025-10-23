Cinco miembros del Ejército serán formalizados en diciembre por la muerte del conscripto Franco Vargas

La Fiscalía de Arica formalizará a cinco funcionarios del Ejército en el marco de la investigación por la muerte del conscripto Franco Vargas de 19 años, ocurrida el 27 de abril del año pasado.

La audiencia quedó fijada para el miércoles 3 de diciembre a las 08:30 horas, y en caso de que los imputados no se presenten sin justificación, podrían ser detenidos y puestos en prisión preventiva.

Cabe indicar que los uniformados hoy están en condición de retiro temporal.

Será formalizado el excapitán y excomandante de la compañía a la que pertenecía Vargas, Michael Fritz Gervasoni, por los delitos apremios ilegítimos y cuasidelito de homicidio.

Además, al excomandante del Regimiento Blindado Nº 24 Huamachuco, el ex teniente coronel Carlos Guajardo, se le imputarán los mismos delitos que Friz, mientras que el exteniente Björn Wohllk será acusado por apremios ilegítimos.

Asimismo, el exteniente Bastián Troncoso será formalizado por cuasidelito de lesiones y el exenfermero militar Manuel Zambrano por apremios ilegítimos, cuasidelito de homicidio y cuasidelito de lesiones.

Los hechos por los cuales serán imputados los exfuncionarios del Ejército ocurrieron en una marcha entre Putre y Pacollo, a más de 4.000 metros de altura.

Diversos testimonios indican que los días previos, los conscriptos fueron “aporreados”. Entre ellos estaba Vargas, quien el día de la marcha presentó molestias físicas y luego tres desmayos consecutivos.

De acuerdo con la autopsia, el conscripto presentó una miocarditis que se agravó por el estrés y la altura, lo que derivó en un cuadro respiratorio que terminó con su fallecimiento. Por estos hechos también resultaron 45 soldados con diversas lesiones.

