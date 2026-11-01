Cinco detenidos por saqueo a farmacia en Pirque: Chocaron mientras escapaban

Carabineros detuvo a una banda de cinco personas, tres hombres y dos mujeres, todos adultos, por el saqueo de una farmacia en la comuna de Pirque, Región Metropolitana.

Tras cometer el asalto, el grupo se dio a la fuga en un vehículo con seguimiento controlado, persecución que culminó en San Bernardo, donde la banda chocó contra una vivienda.

Los hechos se iniciaron alrededor de las 17.50 horas de este sábado, cuando Carabineros fue alertado por el robo a una farmacia Ahumada ubicada en Camino Carlos Vial Infante en Pirque.

En este lugar, el grupo actuó con elementos contundentes y sustrajo diversos artículos, especialmente cosméticos que cargaron en un furgón y escaparon hacia San Bernardo.

Mientras intentaban evadir a la policía, el conductor perdió el control en camino Padre Hurtado esquina San Alfonso, donde chocó contra el cierre perimetral de un domicilio particular.

Los efectivos recuperaron las especies sustraídas, principalmente cosméticos, junto con la detención de la banda. Una de las mujeres tiene tres órdenes de captura por hurto.

PURANOTICIA