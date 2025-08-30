Cifras positivas: El evento Enexpro culmina con la proyección de negocios por sobre los US$300 millones

Luego de tres días de una intensa agenda que incluyó reuniones de negocios, visitas a terreno, encuentros de networking y la participación del Presidente Gabriel Boric, junto a autoridades y asociaciones gremiales, concluyó la edición 2025 de Enexpro "Diversifica tu Mercado".

Los datos del encuentro, entregados desde Concepción y en vivo vía streaming, por el director general de ProChile, Ignacio Fernández, señalan que se realizaron 2.007 reuniones efectivas, las que proyectan negocios por US$300.527.776 para los próximos doce meses. Este dato se obtiene a partir de información entregada por los propios compradores internacionales a través de una encuesta que completan al término de cada reunión con su contraparte chilena.

El principal encuentro exportador del país se llevó a cabo en Santiago, Antofagasta, Concepción y Puerto Montt, y reunió a más de 100 importadores de 27 mercados estratégicos de los cinco continentes, consolidando a Chile como un socio confiable en sectores clave como agroalimentos, industria forestal, envases y embalajes, salud y bienestar, soluciones para el agro, soluciones para la minería, soluciones para la industria acuícola, defensa no bélica y logística.

Durante el networking de cierre, Fernández, destacó que "los resultados de esta edición son una prueba concreta de que las empresas chilenas tienen una oferta innovadora, competitiva y sostenible, que fue muy bien recibida por compradores internacionales. Esta proyección de negocios fortalece el crecimiento económico de Chile, abre nuevas oportunidades en otros destinos y estimula la diversificación de mercados para nuestras exportaciones, que es uno de los ejes que marca hoy nuestra gestión institucional".

Enexpro 2025 se desarrolló en un contexto de exportaciones históricas de más de US$ 100 mil millones en 2024 y con un fuerte impulso en los envíos no cobre-no litio, que solo en el primer semestre de este año ya crecieron un 9,3%.

El cierre de Enexpro contempló 18 visitas técnicas en Santiago, Antofagasta, Concepción y Puerto Montt, donde los importadores conocieron de primera mano el trabajo de centros de innovación e investigación, así como los procesos productivos de empresas líderes en sus sectores.



Con esta actividad ProChile reafirma su compromiso de apoyar a las empresas nacionales en su proceso de internacionalización, ampliando su presencia en el mundo y proyectando una oferta cada vez más diversa y de mayor valor agregado.

PURANOTICIA