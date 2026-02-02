Cifran en más de 1.100 las familias afectadas por inundaciones tras intensas lluvias en Maipú

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, cifró en 1.100 las familias afectadas en la comuna por las intensas lluvias del pasado sábado que afectaron a la región Metropolitana.

El jefe comunal calificó las torrenciales precipitaciones -con 17,4 milímetros en solo una hora y media- como similares a un "a un incendio, a un tsunami, a un terremoto".

En un punto de prensa, la autoridad criticó que "más allá del frente climático, que lo entendemos como algo extraordinario pero que puede ser cada vez más frecuente a propósito del fenómeno del cambio climático, acá tenemos sectores de la comuna que no cuentan con la infraestructura mínima para soportar estos frentes".

"Varias zonas de Maipú no cuentan con redes de colectores de agua de lluvia o cuentan con redes absolutamente insuficientes. Este barrio, por ejemplo, cada vez que llueve se inunda por completo. No a los niveles que vimos el fin de semana porque nunca habíamos tenido tanta agua en tan poco tiempo, pero es evidente que acá hay sectores de la ciudad que lamentablemente se construyeron sin un mínimo de criterio de dignidad", dijo el alcalde.

Y agregó que “eso nos habla de un nivel de desigualdad e injusticia a la hora de pensar dónde van a vivir las personas. Esta situación no se daría en una situación del sector oriente o en un barrio acomodado, pero lamentablemente, como acá se iban a disponer viviendas sociales y para gente pobre, parece que alguien hace 30 o 40 años pensó que esta gente no iba a necesitar una solución tan mínima como un colector de agua de lluvias".

Sobre el avance en la primera etapa de reacción a la emergencia, Vodanovic aseguró que "hoy día ya hemos visitado más de 600 familias afectadas y tenemos 1.200 solicitudes que van acompañadas de registros audiovisuales, es decir, no son solicitudes fantasma, están catastradas, tienen dirección, tienen datos personales y tienen imágenes de apoyo donde podemos cifrar hoy día que tenemos más de 1.100 personas afectadas".

En relación con lo mismo comentó que se le está dando un "trato de catástrofe", a la emergencia. Uno de los lugares más afectados fue camino hacia Melipilla, sector que vio inundada sus calles, algo que, en un principio, fue responsabilizado al desborde del Canal Santa Marta.

“Ese nivel de afectación se produce sin necesidad que el canal se desborde. El canal hoy día está en obras de entubamiento, de acá a mitad de año no se nos va a desbordar más, pero necesitamos una solución definitiva de colector para camino a Melipilla, porque más allá de que se desborde o no, la afectación es grave cada vez que llueve", finalizó Tomás Vodanovic.

PURANOTICIA