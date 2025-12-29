Cierran "Galería Placer" del persa Bío Bío denunciada por venta de celulares robados

La Delegación Presidencial Metropolitana encabezó la mañana de este lunes el cierre definitivo de la Galería Placer del persa Bío Bío, en la comuna de Santiago, tras múltiples denuncias por venta de celulares robados, insalubridad e infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcción.

En el operativo participaron el delegado Gonzalo Durán, y el alcalde Mario Desbordes, junto a Carabineros, PDI, funcionarios municipales, Aduana, SII y la Seremi de Salud. El cierre estaba anunciado, afectó a 790 locales y se desarrolló sin resistencia.

Desbordes explicó que "en este galpón hay una serie de irregularidades detectadas por la Dirección de Obras, se hicieron remodelaciones, arreglos, que obstruyen las salidas de emergencia, se hicieron modificaciones que conectan este galpón con Placer 980, el estacionamiento no tiene permiso, hay una serie de infracciones".

Por su parte, Durán señaló que “hemos venido desarrollando un trabajo destinado a abordar las múltiples incivilidades y delitos que se producían aquí, entre ellos, el de receptación y venta de productos robados”.

Además, indicó que “se ha determinado que esta construcción está inhabitable y se ha procedido a la clausura. Hemos constatado que las cámaras de vigilancia que instalaba la administración eran destruidas por parte de las bandas dedicadas a la comisión de delitos”.

En tanto, la Cooperativa Plazas Techadas Persa Bío Bío, dueña del galpón, en un comunicado, manifestó su "más enérgico rechazo a esta acción", debido a que afecta a más de 700 locales, cientos de familias y trabajadores".

“Nos hemos comprometido a subsanar la totalidad de las observaciones y los problemas que han sido el foco de las fiscalizaciones, incluyendo la corrección de los Planos de Accesibilidad Universal, el Uso de Suelo y la Carga de Ocupación”, aseguró.

Finalmente, dijo en que “la medida de clausura es excesiva para el problema presentado, sobre todo, ya que se trata de dejar sin trabajo a un número importante de personas, más las personas que directa o indirectamente trabajan en este persa que superan los 1.000 puestos de trabajo”.

