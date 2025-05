Cierran dos centros comerciales chinos en Pedro Aguirre Cerda por no contar con sus patentes al día

Este jueves, personal de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda llevó a cabo una intensa fiscalización y cerraron dos centros comerciales chinos por no contar con sus patentes al día.

El director de Seguridad de Pedro Aguirre Cerda, Alejandro Vega, explicó a Meganoticias que "estamos haciendo fiscalización de patentes, de medidas de mitigación, particularmente asociadas a vías de escape señalizadas, también extintores que estén en regla, entre otras cosas".

Los malls que fueron cerrados contaban con patentes provisorias, pero no definitivas. "Por ende, el inspector va a proceder a infraccionar. Van a tener que ver su situación en el Juzgado de Policía Local", indicó y detalló que si la situación se repite pueden ordenar su clausura.

En cuanto al segundo centro comercial cerrado, Vega comentó "aquí el contribuyente está emitiendo una boleta que no corresponde a la persona que está individualizada y el local tampoco cuenta con la patente vigente del actual dueño".

Y señaló que “si no tiene patente, si no está emitiendo boletas como corresponde, tiene que ser infraccionado y se va a proceder también a cerrar el negocio. No es clausura, es cierre para instar a que se acerquen al municipio a regularizar”.

(Imagen referencial)

