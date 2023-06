Ciclista fallece al ser atropellado por bus RED en Ñuñoa

Un ciclista falleció tras ser atropellado por un bus del trasporte público RED del recorrido 506 en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.



El hecho ocurrió este jueves, cuando el hombre transitaba por Avenida Grecia en dirección al oriente, momento en que realizó una maniobra ingresando a la vía exclusiva de buses.



El capitán Williams Henríquez Troncoso señaló que el ciclista no se percató "que a la misma altura venía un bus que lo atropelló" y añadió que se debe verificar "cual era la trayectoria del ciclista, si es que venía atravesando esta intersección".



En tanto, el conductor del bus entregó detalles respecto al accidente y señaló que "yo venía más o menos paralelo a él, el caballero llegó y se metió por ahí de repente".



"No pude hacer nada, no me dio tiempo de nada, lamentablemente", manifestó y agregó que "la gente suele meterse a las vías exclusivas y pasan estas cosas".



El Laboratorio de Criminalística (Labocar) se encuentra realizando indagaciones respecto a lo ocurrido.

PURANOTICIA