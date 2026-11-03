Ciclista de 80 años muere atropellado en la Ruta 78 a la altura de Peñaflor

Un ciclista de 80 años falleció atropellado durante la mañana de este martes mientras se desplazaba por la Ruta 78, que conecta Santiago con San Antonio, a la altura de la comuna de Peñaflor, en la región Metropolitana.

De acuerdo con los primeros antecedentes, un vehículo en el que viajaba un grupo familiar impactó violentamente al adulto mayor por causas que actualmente son materia de investigación. Tras la colisión, el conductor se detuvo para prestarle ayuda, pero la víctima ya había fallecido en el lugar.

Al entregar detalles del procedimiento, el capitán Eduardo Oyarce indicó que "este ciclista de 80 años mantenía una denuncia por presunta desgracia. Además, según versiones de sus mismos familiares, presentaba indicios de demencia".

El oficial agregó que "en primera instancia, el vehículo al ingresar a la ruta colisiona con este ciclista que lo hacía en contra del sentido del tránsito donde lamentablemente fallece en el lugar".

Finalmente, el conductor quedó detenido y fue sometido a exámenes de alcoholemia y drogas, mientras que los antecedentes del caso fueron puestos a disposición de la Fiscalía para determinar las eventuales responsabilidades en el accidente.

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