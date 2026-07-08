Cicardini acusa a Vodanovic y Castro de una "colusión" con Quiroz para no ir al TC por la invariabilidad tributaria en la megarreforma

La senadora Daniella Cicardini (PS) acusó a la presidenta de su colectividad, Paulina Vodanovic, y al senador Juan Luis Castro de ocultar las negociaciones con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por la megarreforma.

A través de un vídeo, Cicardini manifestó que "a las bancadas del PS se nos dijo que no se estaba negociando nada. Era mentira".

"Nos tuvimos que enterar por Macaya y Paulina Núñez, por la prensa, de que se estaba negociando con Quiroz no ir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria, o sea, un candado a la ley de los superricos", añadió.

La parlamentaria sostuvo que "ahora dicen que eran conversaciones hipotéticas. Por favor, las negociaciones hipotéticas no existen. Se negocia o no se negocia".

"El Partido Socialista resolvió democráticamente rechazar este proyecto, ese mandato no lo puede pasar a llevar ninguna negociación. Así que lo digo claro, yo voy a votar en contra. No voy a respaldar una colusión con Quiroz para ponerle un candado por 20 años a la ley de los súper ricos. Mi lealtad está con la gente", enfatizó.

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