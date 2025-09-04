Choque de camiones colapsa Ruta 68 en Lo Prado en dirección hacia Santiago: túnel se encuentra completamente cerrado

Una colisión entre camiones provocó la mañana de este jueves el corte total del tránsito en la Ruta 68, en dirección a Santiago, a la altura del acceso al túnel Lo Prado.

Según antecedentes preliminares entregados por Carabineros, el accidente se produjo cuando un camión tres cuartos impactó por la parte trasera a una grúa que asistía a otro vehículo que circulaba a baja velocidad. Como resultado, el camión menor sufrió daños en su parte frontal derecha.

El copiloto del vehículo afectado presentó lesiones en sus extremidades y fue trasladado al Hospital Félix Bulnes para recibir atención médica. En tanto, el conductor del camión tres cuartos no presentó heridas de consideración.

Tras el incidente, personal policial de la Siat acudió rápidamente al lugar para controlar el tránsito y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia, con el objetivo de restablecer la circulación en la ruta.

El ministerio de Transporte y Telecomunicaciones informó que el túnel se encuentra completamente cerrado con un corte total, provocando alta congestión vehicular en Curacaví, ya que todo el flujo de la Ruta 68 fue desviado por el enlace Panguiles hacia la cuesta Barriga.

