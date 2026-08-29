Chileno acusado de insultos racistas en vuelo deja prisión preventiva en Brasil

Después de más de tres meses bajo prisión preventiva en Brasil, Germán Naranjo podrá abandonar la cárcel de Guarulhos mientras continúa el proceso judicial en su contra por los incidentes registrados en mayo a bordo de un vuelo de Latam.

La justicia brasileña resolvió sustituir la privación de libertad por nuevas medidas cautelares mientras se espera la realización del juicio. Entre las restricciones impuestas al ciudadano chileno se encuentra la prohibición de abandonar Brasil, la retención de su pasaporte y el uso de una tobillera electrónica.

Según el fallo judicial consignado por Ex-Ante, la jueza Fabiana Alves acogió la petición presentada por la defensa para modificar las condiciones bajo las cuales Naranjo deberá enfrentar el proceso.

“Concedo la solicitud de la defensa y sustituyo la detención preventiva de Germán Andrés Naranjo Maldini con las siguientes medidas cautelares. Queda con prohibición de salir del país, con retención continua de su pasaporte”.

Uno de los antecedentes considerados para adoptar la decisión fue la presentación de un contrato de arriendo de una vivienda en Brasil, documento que, según la resolución, permitiría respaldar la intención del imputado de mantenerse en territorio brasileño mientras avanza la causa.

“La duración del contrato, un año, indica que el acusado tiene la intención de permanecer en el país para responder a los cargos”.

El fallo detalla que el documento fue suscrito por la esposa de Naranjo y establece el arriendo de un inmueble desde el 24 de agosto de 2026 hasta la misma fecha de 2027.

“La defensa adjuntó un contrato de alquiler estacional firmado por la esposa del acusado, que comienza el 24 de agosto de 2026 y finaliza el 24 de agosto de 2027. La duración del alquiler —un año— indica que el acusado tiene la intención de permanecer en el país para responder a la demanda. La descripción de la propiedad y el valor del alquiler indican una propiedad de alto nivel y confortable, compatible con el nivel de vida del acusado y, por lo tanto, refuerza la confianza en que será una propiedad destinada a su residencia permanente. Incluso hay comprobante de pago del primer monto del alquiler”.

Naranjo fue detenido el pasado 10 de mayo tras un incidente ocurrido en el vuelo LA8070 de Latam, que realizaba la ruta entre Sao Paulo y Frankfurt.

Parte de lo ocurrido quedó registrado en un video difundido posteriormente, donde se observa al entonces gerente comercial de la pesquera Landes protagonizando una discusión con integrantes de la tripulación. A raíz del episodio fue detenido por las autoridades brasileñas y posteriormente trasladado a un recinto penitenciario de Guarulhos.

En junio, la Fiscalía presentó cargos en su contra por cinco delitos vinculados al incidente. Entre ellos se encuentran poner en riesgo la seguridad del transporte aéreo, realizar injurias raciales, homófobas y xenófobas, desacato, resistencia al arresto y amenazas contra funcionarios policiales.

De acuerdo con las penas asociadas a los delitos imputados, Naranjo podría enfrentar sanciones que, sumadas en sus máximos, alcanzan hasta 14 años de cárcel.

Con la modificación de las medidas cautelares, el chileno podrá permanecer fuera de prisión mientras continúa el proceso, aunque deberá seguir en Brasil y cumplir las restricciones establecidas por la justicia de ese país.

PURANOTICIA