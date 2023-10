Chilena desaparecida en conflicto en Israel: Existen sospechas de que fue secuestrada por Hamás

La comunidad chilena en Israel confirmó la desaparición de una ciudadana chilena en medio de la guerra en GAZA. Se sospecha que esta mujer pudo haber sido secuestrada por Hamás.



Gabriel Colodro, presidente de la comunidad chilena, señaló que "lamentablemente, hoy nos enteramos de que una ciudadana chilena está desaparecida y presuntamente secuestrada por el movimiento terrorista Hamás".



La chilena desaparecida fue identificada como Lorene Garcovich, de 47 años. Además, su esposo, un ciudadano español, también se encuentra desaparecido desde el inicio de los ataques.



En este contexto, Colodro afirmó que hasta el momento no se ha encontrado evidencia de su asesinato en el lugar donde residían. "No han sido encontrados. No hay indicios de su asesinato donde ellos vivían… Afortunadamente, no se ha encontrado su cuerpo. Pero, lamentablemente, tampoco sabemos su paradero y sí sabemos que hay muchos secuestrados en la zona", explicó.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile confirmó que está al tanto de la situación y que el consulado chileno en Israel está en contacto con los familiares de Lorene Garcovich y las autoridades locales para obtener más información y aclarar el estado de la desaparecida.



La incertidumbre y la preocupación crecen en torno al destino de esta chilena y su esposo en medio de la difícil situación en la región, marcada por la violencia del conflicto. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido y brindar apoyo a las familias afectadas por estos hechos.

