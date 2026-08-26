Chile y Reino Unido reafirman alianza estratégica tras cita bilateral entre Defensa y embajador británico

El ministro Fernando Barros y el diplomático David Concar abordaron áreas de colaboración en industria militar, capacitación e intercambio de experiencias entre Fuerzas Armadas. En el encuentro participó el subsecretario Rodrigo Álvarez para potenciar nuevos acuerdos en materias de seguridad.
El ministro de Defensa, Fernando Barros, sostuvo una reunión con el embajador del Reino Unido, David Concar, en un encuentro en el que ambas autoridades abordaron materias de interés común y la cooperación bilateral en el ámbito de la defensa.
En la cita también participó el subsecretario de Defensa, Rodrigo Álvarez, instancia en la que las autoridades revisaron distintas áreas de colaboración y analizaron nuevas posibilidades para seguir fortaleciendo los vínculos entre Chile y el Reino Unido.
Chile y el Reino Unido mantienen una histórica relación en materia de defensa, que contempla ámbitos como el intercambio de experiencias y conocimientos, la capacitación, la industria de defensa y la cooperación entre sus respectivas Fuerzas Armadas.
El encuentro permitió reafirmar la voluntad de ambos países de profundizar su relación bilateral y avanzar en nuevas oportunidades de cooperación en materias de defensa y seguridad, sobre la base de los intereses compartidos.
De esta manera, la reunión entre el ministro Barros y el embajador Concar se enmarca en los esfuerzos de ambos países por consolidar sus mecanismos de colaboración y ampliar los espacios de trabajo conjunto en materia de defensa.
PURANOTICIA