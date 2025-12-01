Chile y Perú acuerdan implementación de patrullajes conjuntos y coordinación policial en primera reunión del comité binacional

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, junto con su par de Perú, Hugo de Zela, encabezaron la primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, cuyo objetivo fue abordar de manera coordinada los problemas que se han presentado en la frontera de ambos países.

También participaron la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, y el viceministro de Relaciones Exteriores peruano, Félix Denegri.

En el encuentro, las delegaciones de ambos países manifestaron su voluntad de trabajar sobre la base de un diagnóstico compartido, orientando sus esfuerzos hacia la formulación de soluciones prácticas y efectivas, a través de un trabajo que será articulado por el comité y que estará dirigido a nivel de viceministros y subsecretarios.

Este espacio considerará mecanismos específicos de coordinación operativa entre Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Policía Nacional del Perú (PNP), que faciliten acciones conjuntas y una mejor gestión en materia migratoria y de control fronterizo.

Además, acordaron avanzar en la implementación de patrullajes conjuntos y en la profundización del intercambio de información existente, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta operativa y la cooperación policial en zonas de interés común.

También se resolvió establecer metodologías de verificación migratoria y para abordar los casos de personas en situación de migración irregular, junto con garantizar la apertura y operación de los pasos fronterizos y los servicios migratorios en general. Para ello, se realizará una reunión conjunta en materia consular y migratoria en Tacna.

Asimismo, ambas partes acordaron llevar a cabo el viernes 19 de diciembre una reunión de seguimiento del Comité Binacional de Cooperación Migratoria para revisar los acuerdos alcanzados este lunes. Finalmente, reafirmaron la importancia de fortalecer un diálogo bilateral permanente, sustentado en la histórica confianza mutua que vincula a ambos países.

(Imagen: Ministerio de Relaciones Exteriores)

PURANOTICIA