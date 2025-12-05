Chile y México firman acuerdo para potenciar la cooperación bilateral en materia de Inteligencia Artificial

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile (MinCiencia) y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación de México (Secihti), firmaron en Cuernavaca una carta de intención orientada a potenciar la cooperación bilateral en materia de inteligencia artificial (IA).

El acuerdo busca promover la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de personal altamente especializado, con el objetivo de reforzar los ecosistemas de innovación en ambos países.

Para ello, se propone abrir nuevas vías de colaboración entre instituciones académicas y centros de investigación, así como impulsar programas conjuntos que permitan intercambiar conocimiento, experiencias y buenas prácticas.

Para el ministro Aldo Valle, este acuerdo se produce en un momento clave, pues la inteligencia artificial ha adquirido un rol central en el mundo y en la región, generando impactos tecnológicos, sociales y ambientales que exigen avanzar con responsabilidad, protegiendo los derechos fundamentales, promoviendo el desarrollo sostenible y asegurando que la tecnología esté al servicio del bienestar de la sociedad.

“Al explorar proyectos conjuntos, compartir metodologías y articular programas de formación y transferencia, Chile y México se consolidan como socios estratégicos en la construcción de un ecosistema regional de IA”, recalcó el secretario de Estado.

SOBERANÍA TECNOLÓGICA

En tanto, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, aseveró que desde la Secihti se busca construir con América Latina y el Caribe una región soberana en conocimiento, innovación y tecnología, capaz de enfrentar, desde la cooperación, los desafíos globales y promover el bienestar social y ambiental.

Recordó que México avanza en la construcción de Coatlicue, la supercomputadora pública más potente de América Latina, la cual estará conectada a redes internacionales como la RedCLARA, fortaleciendo la soberanía tecnológica en la región latinoamericana: “Esta alianza estratégica tiene la visión de construir una comunidad científica latinoamericana interconectada que comparta infraestructura, talento y resultados”, afirmó.

“Con este acuerdo, México y Chile reafirman su compromiso con una ciencia abierta, ética y con propósito social. Reiteramos nuestra voluntad de trabajar juntos para que la IA, la innovación y el conocimiento se conviertan en motores de desarrollo humano y sustentabilidad”, expresó la secretaria.

Esta alianza también considera la posibilidad de avanzar hacia un instrumento adicional que dé marco a acciones concretas en áreas de interés común. Este trabajo futuro se desarrollará respetando las prioridades de desarrollo de cada país y sus respectivos marcos jurídicos.

(Imagen: @Secihti_Mx)

