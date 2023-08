Chile Vamos y republicanos criticaron el duelo nacional tras fallecimiento de Guillermo Teillier

Las bancadas de diputados de Chile Vamos y Republicanos rechazaron el duelo nacional de dos días decretado por el Gobierno tras la muerte a los 79 años del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier.

En un comunicado del Ministerio del Interior, se establece que el duelo regirá este miércoles y jueves y que en ambos se izará a media asta la Bandera Nacional en las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, oficinas y reparticiones públicas, unidades de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI. Además, se suspenderán los actos de gobierno que revistan carácter de festejo.

Al respecto, el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, dijo que "no compartimos la mala decisión del Gobierno de duelo nacional por una persona que promovió la violencia constantemente como una forma de llegar al poder".

"Él reconoció ser ideólogo del atentado contra Pinochet donde murieron cinco escoltas y dirigió el ala militar del PC durante el Gobierno Militar, el Presidente (Boric) le da un guiño al PC que es una minoría", añadió.

Por su parte, el diputado UDI Felipe Donoso expresó que "es incompresible que se tome la decisión de decretar duelo nacional en un país que vivió atrocidades dirigidas por Guillermo Teillier, él se jactaba de haber organizado el atentado contra el general Pinochet y la muerte de varios carabineros, hoy carabineros tendrá que bajar su bandera a media asta en sus cuarteles".

En tanto, el jefe de la bancada de Evópoli, Francisco Undurraga, manifestó que "el Presidente de la República debió haber meditado de mejor forma esto. Antes de tuitear debió haberlo consensuado. Creo que Guillermo Teillier fue una persona relevante en la política chilena, manejó el Partido Comunista de forma férrea y dura durante casi 30 años, pero argumentar que él fue un generador de paz en la historia política, no estoy de acuerdo".

Finalmente, el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, indicó que "no me parece correcto, porque el personaje político de Guillermo Teillier no fue de unidad nacional, carga sobre su espalda el asesinato de cinco carabineros y varios actos ilícitos donde no merece que un país esté rindiendo homenaje. No merece que en cuarteles de carabineros, tengan que estar con la bandera a media asta en nombre de esa persona".

