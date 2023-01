Chile Vamos llama al Gobierno a retomar la mesa de seguridad y alcaldes del sector piden "señales claras"

Los presidentes de los partidos de Chile Vamos y alcaldes del sector, pidieron al Gobierno retomar la mesa de seguridad. Esto después de haber abandonado la instancia que buscaba llegar a un acuerdo en la materia en protesta a los 13 indultos entregados por el presidente Gabriel Boric, 12 a presos del estallido social y uno al exfrentista Jorge Mateluna.

Así lo hizo saber el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, junto a sus pares de Evópoli, Gloria Hutt; y de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán.

Sin embargo, los dirigentes de la oposición emplazaron al Ejecutivo a dar señales, para lo cual pidieron dar espacio a las demandas que presentaron un grupo de alcaldes de su sector.

"Hemos elaborado un documento, que pide al Gobierno que se haga cargo de requerimientos que han sido planteados por los alcaldes hace muchos meses, y esperamos que el Gobierno los pueda escuchar", explicó Macaya.

El senador afirmó que "nuestra disposición a conversar, a estar sentados en una mesa de seguridad, ya sea en el Palacio de La Moneda, en el Congreso, va a estar siempre", recalcando que "tiene que ver con una demanda muy importante de los chilenos, sin lugar a duda la más importante que tienen los chilenos entre sus prioridades".

"No sirven las peleas, siempre hemos tenido la disposición de conversar sobre esta materia, aprobar cada uno de los proyectos que se envíen", indicó el parlamentario, aunque exigió que "no nos ocupen como excusa para no avanzar en la agenda de seguridad. No ocupen a Chile Vamos como la justificación para no ser firmes y determinados en el combate del delito".

Por su parte, Hutt aseguró que los jefes comunales "son los que están más cerca de los vecinos. El tema de seguridad pública es urgente para gran parte de nuestra población".

"No estamos hablando solo de los proyectos de ley que van a producir cambios en varios meses, o posiblemente años hasta su tramitación. Necesitamos acciones inmediatas para resolver la vida diaria de las personas, para devolverles la tranquilidad de circular en las ciudades y sentirse protegidos", agregó la exministra, resaltando que las propuestas de los alcaldes incluye "medidas "que son de plazo corto y de aplicación muy mediata".

La jefa comunal de Providencia, Evelyn Matthei, advirtió que "los alcaldes vivimos todos los días la desesperación de nuestros vecinos, porque tienen que cambiar la forma de vida cotidiana por temor a la delincuencia. Mucha gente ya no se atreve a andar en la noche en sus autos por temor a los portonazos y a las encerronas. Mucha gente ya no sale de sus casas, y eso es inaceptable".

"Obviamente quisiéramos que Chile Vamos estuviese en una mesa de seguridad ciudadana que pudiera resolver estos problemas. El drama es, que es muy difícil creer a un Gobierno que ha mostrado signos de tolerancia a la violencia y también a la delincuencia".

"Por eso, los alcaldes nos hemos puesto de acuerdo y hemos pedido señales claras, sin ambigüedades, de que finalmente el Gobierno ha optado por las víctimas y no por los delincuentes. En ese sentido, el indulto fue la peor de las señales que pudo dar, porque eran delincuentes comunes", acusó.

Matthei fue la encargada de detallar las medidas que exigen las autoridades municipales a La Moneda, mencionando como primer punto el robo de vehículos.

"¿Qué cuesta que ese número de la patente sea conocido instantáneamente por todos los alcaldes y que se ingrese en todos los portales que leen patentes. Eso nos permitiría reducir fuertemente y en corto plazo todas las encerronas. Esto lo venimos pidiendo hace meses", indicó.

En segundo lugar, mencionó que hay "ciertos crimines y formas de delinquir muy violentas están siendo cometidos por personas extranjeras. Lo tenemos que decir sin ningún tapujo. Nosotros le damos bienvenida a las personas extranjeras que vienen a trabajar, pero hemos visto mafias, hemos visto crimen organizado compuesto únicamente por extranjeros".

Por ello, se pregunto: "¿No será momento de que se siente el Gobierno con distintos alcaldes de distintos signos políticos y empecemos a ver si efectivamente necesitamos o no un estado de excepción en el norte para poder frenar esa inmigración absolutamente descontrolada? (…) ¿No será momento de realmente sentarnos y ver los pro y los contra de eso?".

En tercer lugar, la alcaldesa pidió mayor presencia policial: "Necesitamos más carabineros en las calles y necesitamos carabineros equipados, pero resulta que cuando nosotros, con la poca plata que tenemos, le donamos autos (…) se demoran seis u ocho meses para que puedan empezar a usar esos autos. Qué cuesta alguna medida más ágil para que efectivamente los carabineros puedan disponer incluso de las cosas donadas".

"Hay sectores de las ciudades que están absolutamente tomadas por el narcotráfico. La calidad de vida de esas personas es brutal (…) que cuesta que nos pongamos de acuerdo y veamos cual va a ser el próximo barrio que vamos a intervenir y que vamos a intervenir de forma completa: Social y también desde el punto de vista de las policías", recalcó.

Además de Matthei, también participaron de la pauta sus homólogos de Las Condes, Daniela Peñaloza; de La Florida, Rodolfo Carter; de Puente Alto, Germán Codina; de Lo Barnechea, Cristóbal Lira; de La Reina, Juan Manuel Palacios; y de Calera de Tango, Hortensia Mora.

