Chile Vamos celebra segundo aniversario del triunfo del Rechazo: "Uno de los días más importantes en la historia del país"

Los partidos de Chile Vamos celebraron el segundo aniversario del triunfo del Rechazo a una nueva Constitución.

El 4 de septiembre de 2022, el 63% del país votó en contra de la propuesta de nueva Carta Magna de la Convención Constitucional.

En el frontis de la iglesia San Francisco de Borja, quemada dos veces en el estallido social, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, expresó que ese día "marcó lo que, a nuestro juicio, es la mejor manifestación de la política: la expresión de la voz ciudadana”.

“Los partidos actuamos como canales para dar visibilidad a esa voz, pero fue la ciudadanía que defendió nuestra estabilidad democrática, la historia de Chile fue respetada", añadió.

Por su parte, el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, indicó que "los chilenos dijeron no a la izquierda que abraza la violencia, no a los proyectos refundacionales, no a una Constitución ajena a las tradiciones chilenas”.

"Los chilenos hablaron ese día, no habló un partido ni una coalición, habló una inmensa mayoría de chilenos que rechazó un proyecto particular y la política tiene que escuchar. Chile necesita cambios, necesita transformaciones, hay descontento en la ciudadanía, pero esto se resuelve entre todos, con reformas, no con refundaciones”, agregó.

Finalmente, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, dijo que "esa fecha quedará grabada como uno de los días más importantes en la historia del país".

"Frente a un proyecto constitucional completamente desquiciado que buscaba deformar lo que es nuestro sentido de nación y lo que son nuestras tradiciones, el pueblo chileno despertó y de manera sabia, rechazó por una mayoría muy amplía un proyecto que hubiera sido nefasto para Chile", enfatizó el senador.

