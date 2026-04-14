Chile supera los 10 millones de conexiones 5G y acelera su transformación digital con fibra óptica récord

Al contrastar el primer mes de 2025 con enero de 2026, las recientes estadísticas de conectividad digital reveladas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) evidencian el panorama actual del sector en el país.

Dentro de los hallazgos del documento destaca un logro sumamente significativo: el territorio nacional sobrepasó la barrera de los 10 millones de accesos móviles mediante tecnología de quinta generación, contabilizando exactamente 10.161.957 conexiones 5G.

Durante los últimos doce meses, esta red experimentó un crecimiento del 62,3%. Dicha expansión responde a múltiples factores, entre ellos la exigencia de los consumidores por planes móviles superiores y teléfonos inteligentes de alta gama, el alza sostenida de las firmas ya establecidas y un mayor dinamismo comercial impulsado por la irrupción de un nuevo actor en este segmento: Claro-VTR.

En cuanto a la distribución del mercado según el tráfico de datos móviles —fuertemente traccionado por el 5G—, el liderazgo recae en Entel con un 39,1%, seguido por Wom (26,2%), Claro-VTR (18,7%) y Movistar (15,7%). Por otro lado, al analizar la cuota de mercado basada en la cantidad de abonados móviles, la estructura queda configurada por Entel (34,31%), Movistar (23,09%), Claro (21%) y Wom (20,62%).

Respecto a la banda ancha fija, se evidencia una rápida masificación de la fibra óptica a lo largo del territorio, anotando un crecimiento de 18,9% en los últimos 12 meses. Esta alternativa tecnológica ya abarca el 84,1% de la totalidad de las conexiones fijas, dejando en claro la inclinación de los clientes hacia infraestructuras de alta velocidad.

Gracias a esta extensa capilaridad de la fibra óptica, presente en todas las regiones, Chile logra consolidarse en el 11° puesto a nivel mundial entre las naciones con mayor penetración de este formato por sobre otras tecnologías fijas, de acuerdo con los registros de la OCDE.

La búsqueda de mayor capacidad y rapidez por parte de los usuarios nacionales también queda en evidencia al revisar los planes contratados. Hasta la fecha, el 66,4% de los domicilios con internet fijo (7 de cada 10) cuenta con velocidades que oscilan entre los 500 Mbps y hasta 1.000 Mbps. Estas características técnicas facilitan el óptimo desarrollo de herramientas de telemedicina, teletrabajo, gaming y entretenimiento en el hogar, garantizando alta calidad y ausencia de interrupciones (latencia).

A este escenario se añade un reciente análisis elaborado por JP Morgan, el cual posiciona a Chile como el país de América Latina con el internet fijo más económico, promediando US$3,12 por cada 100 Mbps. Este indicador es el reflejo de un mercado que combina accesibilidad, fuerte competencia y altas velocidades para los consumidores.

Como contraparte al auge de la fibra óptica, las infraestructuras más antiguas sufrieron importantes retrocesos. Las conexiones ADSL experimentaron una baja del 24,8%, quedando en poco menos de 10 mil accesos, mientras que la tecnología HFC se desplomó un 48,4% durante el último año, situándose en 581 mil conexiones.

El mercado general de internet fijo se encuentra conformado por Movistar (27,5%), Claro-VTR (26,8%), Mundo (20,9%), Entel (10,2%), GTD (6,2%) y un 8,4% correspondiente a otras empresas. Si se aísla únicamente la participación en la tecnología de fibra óptica, las cuotas corresponden a Movistar (32,6%), Mundo (24,8%), VTR (12,8%), Entel (10,8%), Claro (4%) y GTD (2,6%).

En el ámbito satelital, las estadísticas sectoriales de la Subtel revelan que el operador de internet de alta velocidad Starlink anotó la mayor alza del mercado, con un crecimiento del 75,5% en los últimos 12 meses, sumando actualmente 137.129 conexiones en el país.

Por su parte, la compañía Hughesnet reportó un leve incremento del 0,10% en los últimos 12 meses, alcanzando un total de 4.673 conexiones operativas en Chile.

PURANOTICIA