Chile sostiene ante la ONU tras ataque de EE.UU. en Venezuela que "el respeto del derecho internacional no admite excepciones"

La representante del país ante la ONU, Paula Narváez, sostuvo que “Chile no reconoce el régimen de Maduro, pero las graves violaciones a los derechos humanos que enfrenta Venezuela no tienen una solución militar".

Lunes 5 de enero de 2026 22:54
Este lunes se realizó una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

En la instancia, la representante de Chile, Paula Narváez, condenó lo ocurrido y reiteró el "compromiso con el respeto al derecho internacional, la soberanía y la integridad territorial, la solución pacífica de las controversias, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y el respeto de los derechos humanos".

“Chile no reconoce el régimen de Maduro, pero las graves violaciones a los derechos humanos que enfrenta Venezuela no tienen una solución militar y solo pueden abordarse mediante procesos pacíficos, graduales e inclusivos, que consideren las legítimas aspiraciones del pueblo venezolano”, dijo la representante de Chile.

Asimismo, recalcó que “el respeto del derecho internacional no admite excepciones. Incluso cuando se trata de abordar la ilegitimidad de un presidente”.

En cuanto al futuro de Venezuela, Narváez planteó que “debe construirse con elecciones libres, participación ciudadana y acompañamiento internacional y no con acciones que puedan abrir precedentes peligrosos”.

(Imagen: EFE)

