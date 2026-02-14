Chile refuerza su red aérea de emergencia con 110 plataformas operativas

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, visitó la finalización de las obras del nuevo Punto de Posada de Emergencia para Helicópteros (PPH) en el aeródromo de Panguilemo, en la Región del Maule, donde destacó el avance del programa de infraestructura aérea para emergencias impulsado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

En la actividad, la secretaria de Estado subrayó que la Dirección de Aeropuertos superó el compromiso presidencial de contar con 100 PPH a marzo de 2026, alcanzando a la fecha un total de 110 plataformas finalizadas. Este hito permite reforzar la seguridad nacional y dotar al país de una red robusta de soporte aéreo para enfrentar situaciones de emergencia de manera más eficiente.

Si bien Chile ya disponía de algunos puntos de posada, en 2022 se identificó la necesidad de multiplicar esta infraestructura para mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones públicas. En ese contexto, se creó el Plan ISAE (Infraestructura de Soporte Aéreo para Emergencias), que estableció dos objetivos clave: habilitar 100 PPH durante esta administración y alcanzar 250 plataformas al año 2030.

La ministra López enfatizó que estas obras representan 110 puntos de conectividad y seguridad, fundamentales para labores policiales, de investigación, aeromédicas y de conectividad, especialmente en situaciones de emergencia. “Hay que seguir con este programa hasta superar los 200. Ese es el desafío”, afirmó la autoridad, proyectando la continuidad de la iniciativa en los próximos años.

Los PPH se emplazan principalmente en aeródromos, recintos policiales y de las Fuerzas Armadas, establecimientos de salud, pasos fronterizos y localidades remotas. Su desarrollo ha sido posible gracias a convenios de colaboración con instituciones como la Armada, Carabineros y el Ejército, además de acuerdos con gobiernos regionales, lo que permitirá consolidar esta red estratégica durante el próximo gobierno, priorizando las zonas con mayores problemas de conectividad por extensión o complejidad geográfica.

PURANOTICIA