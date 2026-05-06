"Chile no es Argentina": Jaime Mulet lanza dura crítica contra el ministro Poduje por su estilo "sin filtro"

Los cuestionamientos hacia la actitud del ministro de Vivienda, Iván Poduje, no se hicieron esperar por parte de Jaime Mulet. El actual presidente de la Comisión de Constitución y diputado representante de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) apuntó directamente contra lo que definió como un estilo "sin filtro" por parte de la autoridad gubernamental.

Durante una entrevista concedida a Radio Agricultura, el legislador expresó su rechazo frente a la manera en que el secretario de Estado interactúa en su cargo. Al respecto, el congresista fue categórico al señalar: “A mí no me gusta ese estilo. Es el estilo sin filtro, por decirlo de alguna manera. Válido para las elecciones, para el debate, pero no válido para un gobierno”.

Para profundizar en sus reparos sobre la conducta del jefe de cartera, el parlamentario hizo una comparación internacional para defender las tradiciones políticas locales, argumentando que "este es Chile, no es Argentina. Y nosotros tenemos otras formas que yo creo que son importantes".

Siguiendo ese mismo razonamiento, el diputado de la FRVS lanzó una exigencia directa a Poduje, solicitándole "que baje los decibeles, porque si no va a generar complicaciones". Además, enfatizó en la necesidad de mantener el respeto mutuo, subrayando que "a nadie le gusta que lo anden maltratando, menos las autoridades que representan ciudadanos".

Las aprensiones del legislador también apuntaron a las posibles consecuencias políticas de esta situación. En ese sentido, alertó sobre un eventual escenario complejo para el Ejecutivo, indicando que “el riesgo es que parta con una agenda propia, se desacople el gobierno, y el gobierno no lo pueda mover porque tiene mucho apoyo ciudadano”.

A pesar de las duras críticas, el representante de la Cámara Baja reconoció las capacidades técnicas del titular de Vivienda, aunque reveló un reciente episodio de tensión. Sobre esto, concluyó que el ministro "es un hombre inteligente, que sabe harto de vivienda, conoce los temas de fondo, tiene experiencia, puede hacer un gran aporte al país. Pero así como va, el otro día Álvaro Ortiz nos contó que había sido extremadamente grosero con ellos".

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