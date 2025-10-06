"Chile necesita esa aclaración": Vocera de Gobierno insiste en que Kast explique recorte de US$6.000 millones

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, insistió en que el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, debe explicar su propuesta de recorte fiscal por US$6.000 millones en solo 18 meses.

“Chile necesita esa aclaración. Es importante tomarnos en serio los contenidos del debate presidencial”, manifestó la autoridad.

En esta línea, sostuvo que “cuando hablamos de recursos públicos hablamos de recursos de todos los chilenos y chilenas, que hoy día están priorizándose en su gasto para seguir mejorando el acceso a la salud, seguir financiando mejoras en las pensiones, para seguir mejorando las condiciones de seguir”.

“Cuando se plantean recortes de esta magnitud, 6.000 millones de dólares o más por parte de diversos candidatos, es importante que la ciudadanía sepa qué va a significar ese recorte”, añadió.

La secretaria de Estado recalcó que “en esto hay que ser sumamente responsables y rigurosos, porque cuando se hacen grandes anuncios sin decir cómo se van a ejecutar; es una promesa que no se puede cumplir o puede eventualmente afectar el funcionamiento de servicios públicos”.

