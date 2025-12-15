Chile expresó a Australia su "profundo pesar" por ataque armado que dejó al menos 16 personas fallecidas en playa de Sidney

El Gobierno de Chile manifestó su profundo pesar por el ataque armado ocurrido en la playa de Bondi Beach, en Sidney, Australia, durante una celebración de Jánuca, hecho que dejó al menos 16 personas fallecidas y numerosos heridos.

A través de una declaración oficial, el Ejecutivo expresó su solidaridad con Australia ante la gravedad del atentado y transmitió sus condolencias a las víctimas.

En el comunicado, el Gobierno chileno señaló su “profundo pesar” por lo ocurrido y envió su más sentido pésame al Gobierno y al pueblo australiano, así como a las familias de quienes perdieron la vida y a las personas que resultaron heridas.

En el mismo pronunciamiento, Chile expresó su solidaridad con la comunidad judía, tanto en Australia como en el resto del mundo, reafirmando su rechazo a toda forma de violencia motivada por el odio o el extremismo. Asimismo, el Gobierno condenó de manera enérgica este acto de violencia injustificado y reiteró su rechazo a cualquier expresión de intolerancia.

Los hechos, que han sido calificados por las autoridades locales como un atentado terrorista, se registraron durante la tarde del domingo, cuando al menos dos hombres armados abrieron fuego en las inmediaciones de una conmemoración por el inicio de la festividad judía de Jánuca. El balance preliminar da cuenta de al menos 11 personas fallecidas y 29 heridas, entre ellas dos funcionarios policiales.

Desde la Policía de Nueva Gales del Sur, el comisario jefe del estado, Mal Lanyon, confirmó la naturaleza del ataque al señalar que “como resultado de lo ocurrido, quiero declarar lo ocurrido como un ataque terrorista”, declaración que fue respaldada por el primer ministro regional, Chris Mimms, quien coincidió en que se trató de un atentado dirigido contra la comunidad judía.

A nivel nacional, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, también condenó el ataque, calificándolo como “un momento oscuro para Australia”. En esa línea, sostuvo que “el mal que ha sido desatado en Bondi escapa a nuestra comprensión, y el trauma y la pérdida que están padeciendo las familias esta noche van más allá de la peor pesadilla”.

Las autoridades australianas informaron que uno de los atacantes murió durante el operativo policial y que el segundo permanece detenido en estado crítico, mientras se desarrolla una investigación antiterrorista. En ese contexto, el Gobierno de Chile reiteró su solidaridad con el pueblo australiano y con todas las personas afectadas por este trágico episodio.

