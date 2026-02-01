Chile envejece a paso acelerado: en 2028 habrá más adultos mayores que niños

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregó esta semana cifras que reflejan el acelerado envejecimiento de la población chilena. Según sus proyecciones, en 2028 los mayores de 60 años superarán a los menores de 15: por cada 100 jóvenes habrá 107,5 adultos mayores.

De acuerdo con las consultas hechas por Emol, ese escenario inquieta a los especialistas, quienes advierten impactos directos en el crecimiento económico, las finanzas públicas y la estructura productiva del país. “El envejecimiento de la población implica que habrá menos gente trabajando por cada persona pensionada”, recordó Matías Acevedo, académico de la Universidad de los Andes y exdirector de Presupuesto.

Y agregó: “Si no tenemos un aumento importante en la productividad, la tasa de crecimiento va a caer. Históricamente el empleo nos ha aportado entre 1,5 o 2 puntos a la tasa de crecimiento. Y por lo tanto una caída en la tasa de natalidad va a desfavorecer ese aporte del empleo al crecimiento”.

En la misma línea, Alejandro Weber, decano de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, sostuvo: “El envejecimiento de la población afectará negativamente el crecimiento potencial de nuestra economía por una reducción de la fuerza laboral, por lo que, en línea con lo que ha planteado el FMI, la implementación de políticas públicas que apuntalen la fuerza de trabajo y la productividad serán esenciales durante los próximos años”.

Entre las medidas más urgentes, los expertos coinciden en la necesidad de revisar la edad de jubilación. “Que la edad de jubilación sea un piso y no un techo. Y en ese sentido el mercado se va a tener que adaptar a aquello”, planteó Acevedo. Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros del ESE, reforzó la idea: “El desafío más importante es cambiar la edad de jubilación. Esto es algo que se viene diciendo hace mucho tiempo y ya se hace cada vez más urgente”.

Otro eje de discusión es la natalidad. Acevedo subrayó que se requieren políticas que “motiven o incentiven” a las familias, para que “no vean en esto un costo muy alto”. Cifuentes coincidió: “Son necesarias políticas que fomenten la natalidad, que faciliten el tema del cuidado para la incorporación laboral de mujeres”.

La productividad y el gasto público también aparecen como prioridades. “Potenciar medidas para impulsar la productividad de la economía, dado que la incidencia del factor trabajo tenderá a reducirse en el largo plazo. En medio de mayores presiones de gasto, una condición necesaria es focalizar y hacer más eficiente el gasto público”, señaló Juan Ortiz, investigador del OCEC UDP.

Finalmente, Pablo Müller, académico de la Universidad Autónoma, advirtió: “Será clave anticipar reformas en pensiones, salud y cuidados, promover una mayor participación laboral y ajustar las proyecciones macroeconómicas a una estructura demográfica menos favorable, evitando respuestas tardías que encarezcan el ajuste económico”.

