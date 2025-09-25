Chile enfrenta rápido envejecimiento poblacional con grave déficit de geriatras

“Chile envejece aceleradamente” es una frase que se repite de manera constante en foros académicos, conferencias médicas y discusiones en el mundo de la salud.

Según publica El Mercurio, actualmente uno de cada cinco habitantes del país ya tiene 60 años o más y para 2050 la proporción será de uno cada tres, cifras que convierten a Chile en la nación con el cambio poblacional más acelerado de América Latina.

Ese pronóstico se da en medio de un déficit significativo de geriatras en el país. “Las recomendaciones internacionales nos dicen que debería haber un geriatra por cada 5.000 o 10.000 personas mayores. Y hoy en día, en la Superintendencia de Salud, 208 geriatras registrados. Esto para los más de 2 millones y medio de personas sobre los 65 años. Estamos muy lejos de los estándares recomendados”, advierte Gerardo Fasce, geriatra del Hospital Clínico U. de Chile.

Pero, además, su distribución en el país es desigual. Según un estudio de 2023, hecho por la Subsecretaría de Salud Pública, del total de geriatras a nivel nacional, el 86% ha informado en qué región ejerce la especialidad: La mayoría se concentran en la Región Metropolitana (72,7%), seguida por la Región de Valparaíso (10%). El resto del país reúne proporciones mucho menores, cada una con menos del 4% de los especialistas.

Un sondeo anterior (2021) mostró que, en regiones como Ñuble y Los Ríos, no existían geriatras disponibles.

