«Chile Cuida a los Niños»: Gobierno lanza plan que articula distintas acciones de prevención y protección de la infancia

El Gobierno presentó este lunes el plan «Chile Cuida a los Niños», una hoja de ruta para 2026-2030 que busca enfrentar el aumento de 42% en la demanda de atención de las Oficinas Locales de la Niñez y la situación de cerca de 5.000 niños que actualmente viven en residencias, entre ellos 599 menores de cuatro años.

El Presidente José Antonio Kast, junto a la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, dieron a conocer este documento.

El plan busca responder a un escenario que el Gobierno califica como crítico: la demanda de las Oficinas Locales de la Niñez aumentó 42% en un año, con 187.449 niños atendidos y 5.788 en espera.

En protección especializada, cerca de 5.000 niños viven en residencias, incluidos 599 menores de cuatro años, mientras 1.729 esperan atención de psiquiatría infantil y adolescente.

La iniciativa será articulada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de la Niñez y el Servicio Nacional de Protección Especializada, junto a los ministerios de Salud, Vivienda, Educación y Seguridad Pública, Senda y los municipios.

También contempla nuevos proyectos de ley y el respaldo y solicitud de urgencia para iniciativas actualmente en tramitación en el Congreso.

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

PREVENCIÓN

1. Programa de Parentalidad Positiva

Entregará herramientas basadas en evidencia a padres, madres y cuidadores. Comenzará con 2.700 familias, con capacidad instalada para llegar a 25.000 al final del Gobierno.

2. Ampliación de “Crecer en Familia”

Busca que niños menores de cuatro años que viven en residencias puedan crecer en familias de acogida. El programa se extenderá durante 2026 a todo el país y reforzará los apoyos económicos, técnicos y psicosociales.

3. Traspaso de Senda Previene

Se enviará un proyecto de ley para trasladar el programa al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y ampliar su acción a adicciones no relacionadas con sustancias, como la ludopatía.

4. Ampliación de Chile Crece Contigo

Con una inversión adicional de $1.900 millones, ampliará su cobertura a al menos 40 nuevas comunas, llegando a 87, y avanzará hacia un acompañamiento hasta los 18 años.

5. Prevención de la violencia letal contra niños y adolescentes

Se implementará un piloto en La Legua Emergencia, San Joaquín, junto al municipio, la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Servicio Nacional de Protección Especializada frente a las 437 alertas activas de niños y adolescentes vinculadas a violencia letal.

6. Prevención del ingreso al crimen organizado

Se desarrollará una estrategia interministerial a través del Programa Lazos para atender a niños y adolescentes de 10 a 17 años en riesgo de involucrarse en actividades delictuales.

7. Sistema de información integrado y fortalecimiento de las Oficinas Locales de la Niñez

Se busca integrar la trayectoria de cada niño para detectar tempranamente factores de riesgo y, paralelamente, capacitar y acompañar a los equipos para reducir su sobrecarga y mejorar las intervenciones.

PROTECCIÓN

8. Proyecto contra la explotación sexual y el crimen organizado en residencias

Se presentará en septiembre un proyecto para reforzar la seguridad en residencias amenazadas por estas redes, mediante controles de acceso, vigilancia, patrullajes y protección de víctimas y denunciantes.

9. Eliminación de la lista de espera por explotación sexual

Se busca abordar a los 192 niños que esperaban ingreso a programas especializados al cierre del primer semestre de 2026, con nuevas plazas desde 2027 y despliegue progresivo en todas las regiones.

10. Circuito de Protección Integral contra la explotación sexual

Tendrá un piloto en Maule y Magallanes durante 2026, con expansión progresiva hasta alcanzar cobertura nacional en 2030. Busca coordinar a las instituciones desde las primeras señales de riesgo.

11. Priorización de atención de salud física y mental de niños que viven en residencias

Se coordinará con el Ministerio de Salud la atención de las listas de espera físicas y de salud mental de niños residentes, incluyendo los 1.729 que esperan psiquiatría infantil y adolescente.

12. Mayor control y auditoría de residencias

Se implementará completamente el Sistema Nacional de Rendición Electrónica de Cuentas, con la meta de que el 100% de los proyectos utilice este mecanismo durante 2026.

13. Nuevos estándares de seguridad y salud

Entrarán en vigencia protocolos nacionales para prevenir y abordar riesgo suicida, violencia entre pares, ingreso bajo efectos de sustancias y manejo de objetos ilícitos. Además, el 80% de las residencias focalizadas implementará acciones coordinadas con Seguridad Pública.

(Imagen: Gobierno)

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