Chile consolida su liderazgo en litio con alianza estratégica entre Codelco y SQM

Codelco y SQM concretaron una de las asociaciones empresariales más relevantes en la historia reciente de Chile, tras la creación de NovaAndino Litio SpA, sociedad conjunta que se encargará de la exploración, explotación, producción y comercialización de litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060.

A través de un comunicado oficial y mediante un Hecho Esencial informado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), ambas compañías destacaron que esta alianza combina liderazgo estatal, experiencia operativa de clase mundial y una gobernanza moderna y profesional, marcando un hito en la colaboración público-privada.

NovaAndino Litio concentrará la totalidad de los activos, permisos, filiales, oficinas internacionales y equipos humanos del negocio del litio, tras un proceso de reorganización llevado a cabo por SQM entre 2024 y 2025. El acuerdo además asegura la continuidad operacional y contractual en el Salar de Atacama, tanto bajo los contratos vigentes con Corfo como los que regirán desde 2031 en adelante.

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, subrayó el carácter estratégico de la alianza. “Codelco da hoy un paso clave para participar activamente en la producción de litio, un recurso esencial para la transición energética y digital a nivel global”, afirmó, destacando además la transparencia y visión de largo plazo del acuerdo con SQM.

Por su parte, el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, señaló que esta sociedad permitirá proyectar el desarrollo del Salar de Atacama bajo altos estándares de excelencia operativa, sostenibilidad y creación de valor compartido. La materialización de la fusión tendrá un impacto positivo y material en los resultados de Codelco, efecto que se reflejará en los estados financieros al cierre de 2025.

PURANOTICIA