Chile asume la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos

A partir de este miércoles y hasta el 31 de diciembre de 2025, Chile ejercerá la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, (OEA), principal órgano de concertación política de la organización tras la Asamblea General.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó en un comunicado que "en un contexto internacional caracterizado por crecientes desafíos al sistema multilateral y al orden internacional basado en reglas, así como por amenazas a la seguridad, la democracia y los derechos humanos en las Américas, nuestro país asume con responsabilidad y compromiso este rol de liderazgo".

Agrega que durante su presidencia, "Chile promoverá un diálogo abierto y constructivo orientado a generar consensos y a fortalecer el multilateralismo regional. Para ello, se impulsarán debates en torno a tres prioridades fundamentales: gestión responsable de los recursos de la OEA, condición esencial para garantizar la sostenibilidad institucional y la eficacia de sus mandatos; defensa y promoción de la democracia y los derechos humanos, y atención prioritaria a la crisis multidimensional en Haití".

Finalmente, Cancillería manifestó que "la presidencia de Chile será una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con el multilateralismo efectivo, el respeto a los derechos fundamentales y la búsqueda de soluciones colectivas a los desafíos que enfrenta la región".

PURANOTICIA