Chile alcanza récord histórico de inversión aprobada en evaluación ambiental: US$8.687 millones en septiembre

El mayor monto de la historia de la evaluación ambiental registrada en un mes fue aprobada en septiembre de 2025, luego de que las comisiones de 12 regiones y la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dieran luz verde a 32 proyectos que tienen asociada la inversión de 8.687 millones de dólares.

Las iniciativas incluyen viviendas sociales, un puerto, iniciativas de minería, de salmonicultura. El sector económico en el que se aprobaron más proyectos fue el energético, con trece, incluyendo parques eólicos, fotovoltaicos, líneas de transmisión y sistemas de almacenamiento. Todos recibieron la recomendación técnica de calificación favorable por parte de SEA.

Los 5 proyectos que declaran una inversión más alta son las modificaciones operacionales en Minera Escondida (2.351 millones de dólares, Región de Antofagasta); el Parque Fotovoltaico Solar Oriente (US$990 millones, Tarapacá); la modificación de la Etapa II del Parque Eólico Antofagasta (US$671 millones, Antofagasta); el proyecto portuario Copiaport-E (US$450 millones, Atacama), y el Sistema de Almacenamiento de Energía y Línea de Transmisión BESS Pueblo Hundido (US$400 millones, Atacama).

El récord supera al mes de agosto de 2018, en el que obtuvieron su calificación favorable proyectos por 8.200 millones de dólares. Ambos meses son los únicos que han logrado superar esa cifra desde 1993, fecha en la que se inició el registro de proyectos de inversión que han pasado por la evaluación.

Además, en septiembre se aprobaron 29 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y tres Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Del total, 24 DIAs fueron aprobadas en menos del tiempo promedio de 2025 (402 días) y 1 EIA en menos tiempo promedio de 2025.

Según área de inversión, la mayor fue energía con proyectos por cerca de 4 mil millones de dólares en Energía, seguido de Minería con 3 mil millones de dólares. Finalmente, la Región de Antofagasta aprobó casi 5 mil millones de dólares en este mes, la mayor cifra de las regiones que aprobaron proyectos.

En el mes solo un proyecto fue rechazado, el que corresponde a la DIA denominada “Aumento de biomasa del centro de cultivo de recursos hidrobiológicos salmónidos Lenca. RCA Nº140/2010”, en la Región de Los Lagos.

