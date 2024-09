Chats revelan los “favores” entre la Ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y el abogado Luis Hermosilla

Ciper Chile luego de revisar el chat entre la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y el abogado Luis Hermosilla abrió una nueva esquirla del escándalo del caso audios.

Según el medio, el 27 de marzo de 2018, Vivanco se presentó por primera vez ante Hermosilla a través de Whatsapp. Una semana después coordinaban una reunión. Él le propuso tutearse: “Usted es joven y yo no tan viejo…”, le dijo. Pasaron dos semanas más y ella ya lo trataba de “amigo”.

Muchos de los intercambios parecen incompletos, porque hacen referencia a temas que al parecer fueron tratados previa o posteriormente de manera presencial o en conversaciones telefónicas. Pero, los chats contienen huellas inequívocas de una relación de total confianza.

Los mensajes muestran que Hermosilla efectivamente desplegó esfuerzos para asegurar la llegada de Vivanco a la Suprema. Y una vez que ella aterrizó en el máximo tribunal, le compartió al abogado información que aún no era pública sobre recursos judiciales que afectaban a Carabineros y Fuerzas Armadas, cuando Hermosilla trabajaba para el Ministerio del Interior.

Otra muestra de cercanía es que el penalista le preguntó si tenía posibilidad de integrar sala en una causa que le interesaba y que involucraba a la PDI. Y los dos coordinaron esfuerzos para bloquear en La Moneda la nominación de una candidata al máximo tribunal.

Los favores que se piden ambos son diversos. De hecho, la relación comenzó cuando ella le pidió apoyo para llegar al máximo tribunal y Hermosilla desplegó su influencia para conseguirlo. Eso sucedió entre marzo y abril de 2018.

Hermosilla desarrolló un intenso lobby para lograr que ella integrara la quina elegida por la Corte Suprema para reemplazar a Patricio Valdés, quien se había retirado tras cumplir 75 años.

Ángela Vivanco asumió en la Corte Suprema el 8 de agosto de 2018, luego de sortear la aprobación de La Moneda y una votación en el Senado. Luis Hermosilla era asesor del Ministerio del Interior del segundo período de Sebastián Piñera, además de amigo y socio de Andrés Chadwick, el entonces ministro más poderoso del gobierno. Hermosilla fue fundamental en el arribo de Vivanco a la Suprema.

Los mensajes entre Vivanco y Hermosilla fueron intercambiados entre marzo de 2018 y noviembre de 2023. En ese lapso no solo conversaron sobre la postulación de ella a la Suprema, también se mencionan varias reuniones de la ministra con Chadwick. En los chats, ella se refiere a la segunda administración de Sebastián Piñera como “nuestro gobierno”.

Antes de que el celular de Luis Hermosilla fuera incautado y antes de que el hermano del penalista, Juan Pablo, declarara que en ese celular había favores para ministros y fiscales, Vivanco fue entrevistada en CNN Chile. Cuando le preguntaron por el lobby que se desplegó para designar al jefe máximo del Ministerio Público en 2022, su respuesta fue que ella no recibía a abogados para discutir nombramientos:

“De abogados de la plaza, o de lobby de la plaza, yo no recibo ninguno”, dijo.



Pero, en el teléfono de Hermosilla quedó la evidencia de que Ángela Vivanco actuó junto a un abogado de la plaza, Luis Hermosilla, para impulsar candidaturas a la Corte Suprema -como las de María Teresa Letelier, Jean Pierre Matus y Raúl Mera- y boicotear otras, como las de María Soledad Melo y José Guzmán Dálbora.

EL FAVOR DE INTEGRAR UNA SALA

Uno de los episodios que revela la extrema confianza entre ambos, quedó registrado en una conversación del 8 de febrero de 2021.

Hermosilla: Hola querida!

Vivanco: Amigo mío cómo estás?

Hermosilla: Alguna posibilidad que integres la Sala Penal mañana?

Vivanco: Por supuesto, si la sala me pide voy.

Hermosilla: Ok. Gracias.

Vivanco: Que causa se ve?

Hermosilla: Amparo de la Defensora de la Niñez contra la PDI. Buenísimos argumentos para rechazar Amparo.

Incluso, la ministra le explica al abogado cómo se debe hacer la petición, para asegurar su presencia en la sala que le interesa a su interlocutor:

Vivanco: Perfecto, ojo que lo pida la sala porque SM (Sergio Muñoz) no me deja salir de la mía si se lo pide la niña que hace las integraciones.

Hermosilla: Ok.

Ese 9 de febrero de 2021, la sala penal revisó un amparo patrocinado por la entonces defensora de la Niñez, Patricia Muñoz. El recurso, que ya había sido acogido por la Corte de Apelaciones de Temuco, solicitaba resguardar los derechos de una menor de edad mapuche detenida por la PDI.

A pesar de la disposición de Vivanco, ese día no integró la sala. Sí lo hicieron los ministros Brito, Kunsemuller, Valderrama, Llanos y Zepeda. Ellos confirmaron la decisión de la corte de Temuco. Hermosilla no estaba entre los litigantes, pero por esa fecha ya tenía una relación estrecha con la PDI. Era asesor del Ministerio del Interior y tenía comunicación permanente con el director de esa policía, Héctor Espinoza. También estaba en contacto con Sergio Muñoz, quien sucedió a Espinosa y le filtraba a Hermosilla información reservada.

RUMBO A LA SUPREMA: "INFINITAS GRACIAS"

El 27 de marzo de 2018, cuando Vivanco le escribió por primera vez a Hermosilla, le solicitó ayuda para llegar a la Suprema.

Vivanco: Estimado Luis buenos días! Le escribe Angela Vivanco, su contacto me lo dio Jose Ramón Correa. Quisiera conversar con usted acerca de mi postulación a la Corte Suprema, cuando me pueda recibir. Desde ya mil gracias y muchos saludos!

Correa fue jefe de gabinete del excontralor Ramiro Mendoza y ha sido cercano a la actual contralora subrogante, Dorothy Pérez, y al exministro del Interior del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailllo (PPD). Hasta diciembre de 2018 fue asesor de Interior en el gobierno de Piñera, donde coincidió con Hermosilla.

Hermosilla accedió a la solicitud de Vivanco. La citó a su oficina del Grupo Patio el viernes 6 de abril de ese 2018. Dos días antes de esa reunión, ella le había pedido verlo: “Estimado Luis como llego de su viaje? Sería posible irlo a ver el jueves o viernes?”. Después de intercambiar alternativas de hora y fecha, él acercó posiciones: “Sugerencia: nos podemos tutear? Usted es joven y yo no tan viejo…”.

Vivanco: Jaja por supuesto y el usted era por respeto no por edad!

Vivanco: Te parece a las 15 horas?

Hermosilla: Con mucho respeto, te espero a esa hora.

En el chat no hay huellas sobre qué conversaron en esa reunión del viernes 6 de abril. Pero, un día después de la cita la comunicación se intensificó.

Vivanco: Luis como estas? Me acaban de comentar que Prado se ha portado muy bien y Aranguiz ha mandado mensajes a sus colegas para que apoyen porque el no podrá estar, pero al parecer los de la 4a sala votan por Leonor E. Será así?

Para Vivanco el tiempo apremiaba, porque el lunes 9 de abril de ese 2018 la Corte Suprema votaría la quina para reemplazar el cupo del ministro Patricio Valdés, quien se había jubilado. Lograr los votos en favor de Vivanco era urgente.

Hermosilla: Hola Ángela. Lo de la cuarta no me extrañaría porque ella integra habitualmente ahí.

Se refiere a los ministros de la cuarta sala de la Corte Suprema quienes, según Hermosilla, se inclinarían por la abogada Leonor Etcheberry, que competía con Vivanco por el cupo.

En los mensajes de ese día quedó evidencia de las gestiones desplegadas por Hermosilla a favor de Vivanco:

Vivanco: Perfecto! Hasta aquí como ves la cosa?

Hermosilla: ACH habló ya con HL. Y mandó recado a la Masonería. Voy a llamar a Cristian Letelier. Y a Nelson Pozo

“ACH” es Andrés Chadwick. “HL” es Hernán Larraín, entonces ministro de Justicia. Cristián Letelier y Nelson Pozo eran ministros del Tribunal Constitucional.



Vivanco: Mil gracias Luis! Excelentes noticias!

Una hora y cinco minutos después, Hermosilla le dio cuenta de otras gestiones:

Hermosilla: Hablé largo con Cristian Letelier. Quedó, totalmente, en sintonía contigo. Va a llamar a fuentes belmar

Se refiere a Juan Fuentes Belmar, entonces ministro de la Corte Suprema.

Hermosilla: Alguien a hablado con Lamberto?

Se refiere a Lamberto Cisternas, quien en 2018 también era ministro de la Suprema. Fue uno de los magistrados que firmó un fallo relevante que le puso límites a la investigación del financiamiento ilegal de la política. Su hijo, Gonzalo Cisternas, tiene un estudio de abogados por el que han pasado el exsenador y exministro Alberto Espina (actual consejero del CDE), el exministro y exdiputado Mario Desbordes y el actual supremo Jean Pierre Matus (fue consultor del estudio).

Hermosilla: Acabo de hablar con Nelson pozo. Quedó todo absolutamente claro.

Hermosilla: Me Dicen que en tu discurso no hagas una apelación al feminismo o algo por el estilo.

Vivanco: Muchas gracias por las gestiones Luis! Ayer estuve con Mario Desbordes que tiene oficina con el hijo de Lamberto y quedo de verlo el directamente.

Vivanco: No tocaré lo del femenismo, solo di una entrevista con todas las demás candidatas al boletín de la asociación de magistradas, te la mando.

El domingo 8 de abril de 2018, a un día de que la Suprema conformara la quina que propondría al Presidente Piñera:

Vivanco: Luis buenos días! Poco afortunado me pareció HL diciendo en la Tercera que todos los jueces son de izquierda…

Alude a un artículo de La Tercera donde se recogen las palabras del entonces ministro Hernán Larraín en un cónclave de la UDI, donde dijo: “si miran y analizan la estructura de los jueces se van a dar cuenta de que la mayoría de los jueces son de izquierda. ¿Y por qué? Porque en los últimos años, cuatro años hemos tenido gobierno de derecha y 24 años de gobiernos de izquierda. Y como los ministros de Justicia son los que nombran a los jueces, el resultado es dos más dos”.

Hermosilla: Ufffff!!!

Vivanco: Crees que afecte al tema de mañana?

Hermosilla: Espero que no.

Vivanco: Igual vas a hablar con ellos temprano?

Hermosilla: Si. Aunque creo que me retarán. Tendré que poner la cara

Vivanco: Qué lástima tanto autoboicot! Gracias por ir igual!

Hermosilla: La vida es así

Vivanco: Cierto! Pero podría ser más fácil con más criterio.

Hermosilla: ACH ya hizo declaraciones corrigiéndolo.

Vivanco: Excelente, estamos en sintonía!

Hermosilla: Total!!

Efectivamente, el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, habló ese domingo: “La preocupación del Presidente es una: que todas nuestras instituciones puedan tener la mejor calidad de personas. Y a nosotros y al Presidente lo que nos importa es que tengamos los mejores jueces”.

Lunes 9 de abril, por la mañana:

Vivanco: Luis buenos días, como viste la cosa en la Corte hoy?

Hermosilla: Bien. Aunque Ossa fue a hablar en su momento a la Corte… Ahora a ganar Angela!!!

Vivanco: No me extraña! Gracias estimado Luis por tus gestiones!

Cinco horas y 24 minutos después:

Vivanco: Amigo salió quina.

Vivanco: Etcheberry 10, Barahona y Vivanco 8, Pfeffer y Salinas Gaston 7.

Hermosilla: Eeeeeeehhhhhhh!!!!! Felicitaciones!!!

Hermosilla: Ya le avisé a ACH.

Vivanco: Súper! Hay que reunirnos cuando el pueda!

Como lo indica el último mensaje, en el que busca reunirse con el ministro del Interior, la atención de Ángela Vivanco se posó de inmediato sobre La Moneda. Ya dentro de la quina, dependía de que el Presidente Piñera la eligiera para avanzar a la siguiente fase: la votación en el Senado.

El 10 de abril le escribió a Hermosilla:

Vivanco: Muchas gracias Luis! Por favor ayúdame con reunión con ACH, creo que urge y agradecería muchísimo que fuera de los 3.

Hermosilla: En eso estoy. Un abrazo.

El 16 de abril:

Vivanco: Luis como estas? Te comento que este fds hable con Felipe Kast y nadie le había pedido siquiera el voto, le comenté el tema y quedo de apoyar. A Victor Pérez le envié mensaje pero no me ha contestado, me podrías ayudar en que me reciba o hablarle telefónicamente? Entiendo esta semana es clave (Kast es senador de Evopoli y Pérez era senador de la UDI).

Hermosilla: Hola Angela! Llamaré en un rato más a Victor Pérez y te aviso.

19 de abril:

Hermosilla: Te llamé.

Vivanco: Amigo estaba en una reunión con senador Quintana, a qué hora te puedo llamar? (Se refiere a Jaime Quintana, senador PPD).

El 26 de mayo:

Vivanco: Querido Luis lo que te copio a continuación me lo mando Mario Desbordes, creo que es oportuno conversar con Andrés de este tema

Vivanco: (le reenvía un mensaje que habría escrito Mario Desbordes) Estimada Angela, te iba a escribir y veo el mensaje anterior disculpa. Ayer hablé con Larroulet para plantearle que apure la nominación. Hablé con algunos senadores NM y están disputados a negociar 2 cupos. Tu y el ministro Moya. Si esperamos a negociar 3 nos vamos a empantanar

Hermosilla: Querida Angela. Ya le copié a ACH. Me reuniré con él el fin de semana en su casa para ver tu tema. Te cuento de aquí a mañana. Te íbamos a llamar el jueves al mediodía pero lo llamó SP y no pudimos (se refiere a Sebastián Piñera).

Vivanco: Querido amigo muchas gracias! Coméntame por favor mi preocupación por el alargue de este proceso, incluso desde el punto de vista económico mio

Hermosilla: Me imagino lo lamentable de tu situación actual. Lo siento. Estoy encima del tema y te mantendré informada.

Vivanco: Te agradezco y por favor también coméntale que de Justicia no me llama nadie ni siquiera para saber si estoy con vida, increíble.

Un día después le escribe Hermosilla. Se supone que entonces ya había hablado con Chadwick.

Hermosilla: Me pide que te quedes tranquila. Que te insista que eres la Candidata del presidente. Que tengas cuidado con estar hablando con mucha gente porque eso puede ser contraproducente.

El 5 de junio el anuncio fue oficial. Vivanco era la candidata del Presidente Piñera.

Hermosilla: Querida Angela!! Supe hoy al mediodía. Entiendo que estamos listos!! Te irá fantástico. Mujer de poca Fe jajjajaja.

Vivanco: Jaja gracias querido amigo! Cuando todo se concrete nos reuniremos a celebrar si Dios lo permite! Infinitas gracias por tu apoyo y tu paciencia!

El 4 de julio de 2018, Ángela Vivanco obtuvo el respaldo de 30 senadores, ocho votaron en contra y dos se abstuvieron.

Hermosilla: ACH te manda también muchas felicitaciones.

Vivanco: Luis mil gracias por TODO, que es mucho.

