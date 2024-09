Chadwick rompe el silencio tras polémica por «Caso Audio» y acusaciones constitucionales: "Está todo respondido, querellas presentadas"

El exministro del Interior, Andrés Chadwick, fue visto por primera vez tras la polémica por el «Caso Audio» y su vínculo con el abogado Luis Hermosilla.

En breve conversación con 24 Horas, la exautoridad mencionó sobre su presunta participación en el caso que: "Le he dicho a todos los medios que, cuando tenga que hablar, los voy a convocar".

Al ser consultado sobre posibles irregularidades, el exsecretario de Estado manifestó: “Ustedes saben que todo eso ya lo he respondido. Está todo respondido, querellas presentadas”.

El exministro anunció recientemente la presentación de una querella contra parlamentarios del oficialismo que firmaron una acusación constitucional contra ministros de la Corte Suprema, donde es mencionado.

Según argumentó “en la Acusación Constitucional presentada en contra de algunos Ministros de la Corte Suprema, aquella suscrita por diputados del PC – FA-PS y DC, se me imputan falsamente delitos. Incluso la política del resentimiento y la descalificación de los adversarios tiene un límite”.

“Este extremo refleja un tipo de intencionalidad política que busca con encono y mañosamente involucrarme en el llamado «Caso Audio», contradiciendo incluso, y sin ningún antecedente, lo que expresa y públicamente ha dicho el Ministerio Público”, afirmó.

A esto se suma que este miércoles, Chadwick renunció a la presidencia de la junta directiva de la Univerisdad San Sebastián, expresando a través de un comunicado que “debido a las acciones judiciales que he iniciado me resulta incompatible -a mi juicio- continuar ejerciendo mi cargo. He debido tomar esta decisión dolorosa para concentrar mi tiempo y energías en hacer frente a las infamantes acusaciones de las que he sido objeto”.

“Siento el deber moral de defender mi honra y responder con fuerza a estas injurias. Por lo mismo, no quiero que mis actividades particulares interfieran en la labor que día a día realiza la universidad en la formación de profesionales que aportan al desarrollo del país”, indicó.

