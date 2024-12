Chadwick niega haber recibido pagos de Luis Hermosilla a cambio de favores

El exministro del Interior de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, aseguró ante el Ministerio Público que no tuvo una relación más allá de la estrictamente profesional con el abogado Luis Hermosilla, imputado y en prisión preventiva por una de las aristas del caso Audio.

En ese sentido, según reseña El Mercurio, el también exsenador de la UDI, partido al que renunció debido a este escándalo judicial, sostuvo en una declaración prestada el 29 de noviembre que solo mantenía con él una vinculación en Asesorías Inversiones Luis Hermosilla, sociedad en "comunidad de techo".

En la ocasión, el histórico del gremialismo permitió acceso a sus cuentas bancarias y entregó su teléfono celular a la fiscalía, que indaga su participación en esta arista del caso como operador político de Hermosilla, entre sus clientes y entidades públicas, como en el caso del proyecto inmobiliario Parque Capital.

"Respecto de si por alguna de estas supuestas gestiones con funcionarios públicos recibí oferta o derechamente entrega de dinero de parte de Luis Hermosilla o alguna de sus sociedades, quiero señalar que no he recibido ni oferta ni ningún tipo de dinero", aseguró Chadwick.

"La única vinculación económica que yo tuve con Hermosilla fue por la relación profesional de sociedad, del tipo 'comunidad de techo' que mantuve con él, particularmente con Asesorías Inversiones Luis Hermosilla", agregó en su declaración.

Asimismo, el exministro detalló que los clientes que asesoró a través de su sociedad con Hermosilla Osorio fueron Plan Vital, Vivo Corp y Huawei.

"Producto de aquellos servicios y asesorías, emití periódicamente distintas boletas de honorarios según se me iba requiriendo, a medida que aquellos clientes pagaban a la sociedad", aseguró Chadwick.

También rindió cuentas por una presunta intervención a favor del empresario Álvaro Jalaff, del grupo Patio, ante el entonces presidente de Banco Estado, Sebastián Sichel, a propósito de un préstamo bancario.

"Se leen conversaciones de WhatsApp entre Hermosilla y Jalaff respecto de esta supuesta intervención. Sobre ellas puedo decir que lo que señala Luis con respecto a mi persona no es efectivo. Yo no he hablado con Hermosilla, Sichel o Jalaff sobre alguna gestión con Banco Estado", relató Chadwick.

Admitió, sin embargo, que "puede que Hermosilla me haya pedido el contacto (de Sichel) y yo se lo hubiera compartido, pero no recuerdo detalles".

