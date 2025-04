Chadwick negó que se hubiera reunido con el exfiscal Guerra mientras fue ministro, salvo un encuentro oficial

Andrés Chadwick fue interrogado por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, en el marco del denominado «Caso Audio».

La diligencia tuvo lugar el lunes 10 de marzo y se centró en los posibles nexos entre él y el exfiscal Manuel Guerra.

Durante su declaración, a la que tuvo acceso el diario La Tercera, el exministro del Interior abordó los antecedentes que vinculan al expersecutor con el estudio jurídico de Luis Hermosilla, y negó haber gestionado su ingreso.

“Luis Hermosilla me comentó que Manuel Guerra quería retirarse del Ministerio Público y que le había propuesto si lo podíamos recibir en la oficina (...), pero me comunicó que le respondería negativamente”, señaló.

Respecto a la Universidad San Sebastián (USS), donde ambos coincidieron como docentes, Chadwick aseguró no haber intervenido en su contratación.

“No tuve ninguna injerencia en la llegada de Guerra (...), tampoco lo recomendé”, sostuvo.

Detalló que “lo que recuerdo es que Luis Cordero (Presidente de la Junta Directiva de la USS) era quien tomaba la decisión final en las contrataciones y a lo más entregué los mails a uno u a otro para que se conocieran o conversaran, no recuerdo más detalle, pero si que traspasé información para efectos de contactos, Cordero no me pidió referencias, y esta transferencia de contacto fue en una etapa cuando ya el proceso estaba avanzando”.

También descartó haber sostenido reuniones con Guerra mientras ejercía como ministro, asegurando que cualquier interacción fue estrictamente institucional. “No tuve otras interacciones con él en mi época como Ministro del Interior (...), puede que hayamos coincidido en alguna actividad pública”, indicó.

El único encuentro que reconoció fue uno del que hay registro público en 2018 y que consistió en una actividad oficial organizada por la Fiscalía Oriente.

Sobre los chats entre Guerra y Hermosilla donde aparece mencionado, Chadwick aclaró: “Muchos de ellos son desconocidos para mí (...), se me nombra sin que haya tenido conocimiento de lo que ahí se conversaba”.

Finalmente, definió su relación con Hermosilla como de larga data: “Luis Hermosilla ha sido mi amigo durante toda una vida (...), compartimos oficina entre los años 2015 a 2016 y luego desde 2020”, aunque afirmó que no hubo comunidad de techo mientras ejerció funciones públicas.

