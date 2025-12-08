"Cero política": Ex director de Migraciones pide despolitizar el Servicio de Migraciones y convertirlo en organismo técnico

Álvaro Bellolio, exdirector de Migraciones en el mandato de Sebastián Piñera y director de la Escuela de Gobierno la Universidad Andrés Bello, propuso que el Servicio Nacional de Migraciones sea un organismo técnico y no "ideológico".

En entrevista con El Mercurio, Bellolio criticó la actual política migratoria que lleva a cabo el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, y lo acusó de no reconocer "un problema que es uno de los que más le importan a la ciudadanía".

"Este gobierno en materia migratoria hace lo que se llama la 'política de la avestruz', que esconde la cabeza en la arena y cree que así no va a pasar nada. Pero los datos que tenemos en materia migratoria son brutales", afirmó.

En ese sentido, mencionó que "los ingresos clandestinos desde el 2022 a la fecha, según datos de PDI, ya superan los 150 mil, la irregularidad se ha triplicado desde 2021 y las expulsiones pasaron a la mitad".

Por lo mismo, Bellolio propuso que el Servicio Nacional de Migraciones sea un "organismo netamente técnico. O sea, que sea muy eficiente en el otorgamiento de visas y que el otorgamiento de visas tenga criterios territoriales".

"Hoy vemos que es un formato que está mucho más orientado hacia lo político, bajo la lógica de que "nadie es ilegal, todos somos migrantes, hay que darles visas a todos', que es muy ideológico", aseveró.

PURANOTICIA