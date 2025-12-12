Cerca de 15 mil integrantes del Ejército estarán desplegados para la segunda vuelta en 2.258 recintos de votación

El Ejército de Chile desplegó 14.663 efectivos en 2.258 recintos de votación, además del personal que se emplea en tareas administrativas y logísticas.

En la región Metropolitana son 4.302 integrantes de la institución que estarán desplegados en 656 recintos, bajo el mando del general Alejandro Ciuffardi.

En el resto del país, el Ejército se desplegó en el norte en la región de Arica y Parinacota con 366 efectivos en 55 recintos; en la región de Tarapacá se emplearán 296 militares para 37 recintos; en la región de Antofagasta serán 526 efectivos en 75 recintos; en la región de Atacama colaborarán 285 militares en 41 locales; en la región de Coquimbo el Ejército participará con 591 efectivos en 105 recintos.

Por otra parte, en la zona central como la región de Valparaíso serán 885 militares en 136 recintos; en la región de O´Higgins serán 1.004 militares en 157 recintos; en la región del Maule se desplegarán 1.603 efectivos en 264 recintos; en la región de Ñuble se emplearán 591 militares para 103 recintos; en la región del Biobío serán 556 efectivos en 90 recintos; mientras que en la región de la Araucanía custodiarán 1.854 efectivos los 249 recintos considerados.

Y hacia el extremo sur, en la región de los Ríos se emplearán 550 militares en 124 recintos; en la región de los Lagos serán 652 efectivos en 91 recintos; en la región de Aysén se desplegarán 313 efectivos en 45 recintos, mientras que en la región de Magallanes y Antártica Chilena serán 189 militares en 30 recintos.

De esta manera, el Ejército de Chile cumple con una de sus Áreas de Misión, la de “Seguridad e intereses territoriales”, que agrupa diversas misiones de las Fuerzas Armadas que contribuyen al control y soberanía nacional en todo su territorio, como también lo son los actos eleccionarios.

