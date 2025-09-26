Centro de Santiago mantendrá cerradas algunas calles por actividades del Día Nacional sin Auto: conozca aquí las arterias intervenidas

Con motivo de la conmemoración del Día Nacional Sin Auto, este viernes 26 de septiembre, un amplio sector del centro de Santiago permanecerá cerrado para los vehículos hasta las 17:00 horas. El tránsito está cortado desde las 0:00 horas.

Una de las actividades se realizará en calle Agustinas –cerrada desde Teatinos hasta calle San Antonio- donde se desarrollará el Paseo de la Movilidad, con la instalación de alrededor de 50 stands repartidos en distintos sectores temáticos para destacar los beneficios del uso del transporte público y la movilidad activa.

Además, en la Plaza de la Constitución se implementarán actividades dirigidas a alumnos de educación básica de diversos colegios de Santiago. Entre ellas, la Cicletada de las Niñas, exposiciones, obras de teatros y de títeres y un camión del MIM. Asimismo, se instalará un biciestacionamiento temporal frente al Palacio de la Moneda.

Para realizar esta actividad se suspenderá la circulación de vehículos en algunos tramos de calles del centro, entre las 00:00 y hasta las 17:00 horas del viernes.

Estos serán: Agustinas, entre Amunátegui y San Antonio; en calle Moneda, entre San Antonio y Morandé, y en calle Morandé, entre Alameda y Santo Domingo. Además, habrá cierres en Matías Cousiño, entre Moneda y Agustinas.

