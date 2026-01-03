Celebraciones en Santiago: venezolanos salen a las calles tras caída de Maduro

Cientos de venezolanos salieron a las calles de Santiago durante la mañana de este sábado para celebrar la caída de Nicolás Maduro, en una jornada marcada por manifestaciones espontáneas, música y banderas, principalmente en la comuna de Estación Central.

Los festejos comenzaron al interior de edificios habitados por migrantes venezolanos, donde se escucharon gritos de celebración y canciones alusivas al fin del régimen. Con el paso de las horas y la llegada del amanecer, los manifestantes descendieron a las calles, ampliando la convocatoria y visibilizando la celebración en el espacio público.

El principal punto de reunión se concentró en el sector de Alameda con General Velásquez, donde los asistentes desplegaron banderas venezolanas, ollas, bocinas y vuvuzelas, en un ambiente festivo que contrastó con la gravedad de los acontecimientos ocurridos en Venezuela durante las últimas horas.

En medio de las celebraciones, varios manifestantes expresaron abiertamente su intención de regresar a Venezuela, señalando que la caída de Maduro representa una oportunidad histórica para reencontrarse con sus familias y reconstruir sus vidas en su país de origen.

Incluso, algunos aseguraron que no esperarán las definiciones que adopte el futuro Gobierno de José Antonio Kast respecto a la situación de los migrantes indocumentados, afirmando que el cambio político en Venezuela abre un nuevo escenario que muchos consideran irreversible, mientras la comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos.

PURANOTICIA