Cecilia Morel y futuro del país tras la segunda vuelta presidencial: "Es muy importante no transformarnos en enemigos"

En el marco de la jornada electoral de este domingo, la ex primera dama y viuda de Sebastián Piñera, Cecilia Morel, entregó un mensaje centrado en la importancia de preservar la democracia y el diálogo político.

Tras emitir su voto, aseguró que en Chile “tenemos una democracia firme y tenemos que cuidarla”.

Asimismo, enfatizó que “la democracia no es algo asegurado y es muy importante entonces no transformarnos en enemigos, sino que adversarios y saber ser constructores de un país en paz, al menos entre nosotros”.

Respecto al ejercicio de gobernar, subrayó la relevancia de la cooperación institucional. “Cuando uno gobierna el diálogo es fundamental. Uno no gobierna solo, uno gobierna con el Congreso y, por lo tanto, el diálogo es permanente de cada lado”, recalcó.

