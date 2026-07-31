CDE interpone querella criminal por filtración de información reservada en el marco del caso de niños haitianos

El Consejo de Defensa del Estado (CDE), a través de su Procuraduría Fiscal de Santiago, interpuso una querella criminal contra quienes resulten responsables por el delito previsto en el artículo 64, inciso final, de la Ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, en el contexto del denominado caso “Niños Haitianos”.

La acción judicial, presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se origina a raíz de la filtración de un preinforme reservado elaborado por la Contraloría General de la República (CGR), en el marco de una investigación especial.

Pese a su carácter estrictamente confidencial determinado por la ley, dado su contenido, fue divulgado y difundido masivamente en redes sociales y medios de comunicación, antes de la publicación del Informe Final, realizada el día 24 de junio de 2026, fecha en que el texto adquirió carácter público.

Esta difusión indebida vulneró el deber de reserva que protege la privacidad y los derechos fundamentales de los menores involucrados, lo que llevó a la CGR a instruir un sumario disciplinario, requerir al CDE el estudio de acciones penales y remitir los antecedentes al Ministerio Público para su investigación.

En este contexto, el Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella criminal para determinar la responsabilidad penal de quienes, contrario a mandato legal expreso, revelaron su contenido permitiendo el acceso al mismo.

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