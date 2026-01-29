CChC advierte estancamiento en la construcción y apunta al bajo crecimiento como causa

El presidente de CChC, Alfredo Echavarría, se refirió al Informe del Mercado Inmobiliario de la Región Metropolitana y comentó sobre el déficit de viviendas en el país. En conversación con Duna, Echavarria afirmó que "las noticias no son muy auspiciosas. Hay que volver a poder movilizar el país, que podamos volver a construir como era hace 15 años, cuando llegábamos a 160 mil viviendas por año".

“Cuando Chile creció a tasas del 5% logró construir 155 mil viviendas al año; hoy estamos en torno a las 105 mil”, añadió.

El presidente de la CChC sostuvo que uno de los factores clave para reducir el déficit habitacional es retomar mayores niveles de crecimiento. "Si no hay crecimiento en el país, si no hay mayores recursos, se hace muy difícil avanzar, sobre todo en las políticas de vivienda con subsidios", advirtió.

"Uno de los factores más importantes es volver a movilizar al país a tasas de crecimiento que permitan disponer de más recursos, no solo para mayores subsidios, sino que también mejoren las condiciones de salarios de las personas", indicó.

Echavarría planteó la necesidad de actualizar los estándares de diseño de las viviendas. "Se siguen exigiendo construir viviendas para cuatro personas, cuando el promedio hoy día es de 2,8 personas por vivienda", precisó.

Respecto a eventuales cambios en materia habitacional bajo un eventual gobierno de José Antonio Kast, el presidente de la CChC aseveró que "tienen bastante claro el diagnóstico. Hay una visión bien enraizada de volver a movilizar las acciones necesarias para que el país vuelva a entrar en un dinamismo de crecimiento".

