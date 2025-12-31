Cayó un séptimo médico extranjero dedicado a emitir licencias fraudulentas: doctor colombiano quedó en prisión preventiva

Un médico extranjero, integrante del grupo dedicado a la venta de falsas licencias, fue detenido por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI.

El profesional, de nacionalidad colombiana pero radicado en Chile desde el año 2021, es parte de la misma agrupación desarticulada por la PDI el 19 de diciembre pasado..

Según informó el subprefecto David Castro, jefe de la Bridec, "entre 2021 y 2025, esta persona emitió aproximadamente 2.300 licencias, causando un perjuicio de más de 800 millones de pesos".

Asimismo, constituyó un centro médico, del cual era representante legal.

Los profesionales investigados por el delito de falsificación de licencias médicas y obtención fraudulenta de subvenciones generaron pérdidas que bordean los 21 mil millones de pesos a Fonasa.

En el proceso investigativo participaron, además de la PDI, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, con soporte en información recibida por otros organismos como el Fonasa y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).

El imputado quedó en prisión preventiva, tal como sucedió con el resto del grupo detenido por la PDI hace unos días.

LOS OTROS IMPUTADOS

El miércoles 24 de diciembre pasado, el 8º Juzgado de Garantía de Santiago decretó las prisiones preventivas de los seis médicos extranjeros y el representante legal de un falso centro médico, imputados por la emisión de licencias fraudulentas a miles de funcionarios públicos.

Los imputados son Manuel Tejera Altamar, colombiano; Einer Ramírez Flores, colombiano; Roger Sebastián Llapo, peruano; Edgar Camelo León, colombiano; Krissy Mora Duarte, venezolana; Mayra De la Fuente Aguilar, cubana, y Jorge Luis Galvis Machado, colombiano.

Cabe recordar que en mayo pasado, la Contraloría detecto a más de 25 mil funcionarios públicos que salieron de Chile mientras se encontraban con licencia médica. A estos casos se sumaron quienes hicieron uso de su permiso médico y asistieron a casinos en territorio nacional.

En estos hechos, a los siete se les imputa a un perjuicio superior a los $20 mil millones a Fonasa, tras la emisión de 35.978 licencias médicas falsas entre 2021 y 2024. Durante cuatro jornadas, la Fiscalía expuso los delitos de fraude de subvenciones y falsificación de licencias médicas.

PURANOTICIA