Cathy Barriga y preparación de juicio oral en su contra: "Es la única forma de probar la inocencia"

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, llegó hasta el Centro de Justicia para la audiencia de preparación de juicio oral en su contra por los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, negociación incompatible y malversación de caudales públicos.

Previo a la audiencia, la exjefa comunal manifestó que “uno no quisiera estar en estas instancias, pero es la única forma de probar la inocencia”.

“Hay que ver cómo se desarrollan los juicios primero (…) se tendrán que comprobar las acusaciones, para eso es el juicio”, indicó.

El Consejo de Defensa del Estado ha solicitado 37 años de presidio en contra de Barriga. En tanto, la Fiscalía ha pedido un total de 23 años de cárcel.

El Ministerio Público ha acusado a la exalcaldesa por fraude al fisco por $33.500 millones, delito por el que piden 10 años y un día de reclusión, mientras que por se han solicitado 7 años por falsificación, 5 años y un día por malversación y 541 días de reclusión menor por negociación incompatible.

