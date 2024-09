Cathy Barriga se mantiene con arresto domiciliario y fijan para octubre la revisión de medidas cautelares

El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago comunicó cargos por fraude al fisco y falsificación de instrumento público contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y mantuvo las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional, en el marco de las investigaciones por delitos detectados durante su administración edilicia.

El Consejo de Defensa del Estado solicitó su prisión preventiva, pero esto se discutirá recién el 29 de octubre, de acuerdo a la disponibilidad del tribunal, mientras tanto se mantendrá con prohibición de salir de su domicilio, cautelar que se mantiene el 18 de enero.

La Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Metropolitana Oriente indaga a la exfigura televisiva por su responsabilidad como autora de delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, ilícitos que tuvieron lugar entre 2016 y 2021, cuando lideró la administración municipal.

En ese contexto, el Ministerio Público relató cinco hechos en los que Barriga tendría responsabilidad, porque propició una “gobernanza fraudulenta” en Maipú, lo que se tradujo en un perjuicio económico estimado en 33 mil millones de pesos.

La defensa de la exjefa comunal, encabezada por el abogado Cristóbal Bonacic, argumentó la imputación hacia su cliente “ha ido mutando”, ya que primero “se pensó que esa plata había ido a parar al bolsillo de doña Cathy Barriga, eso se descartó absolutamente en la investigación”, sostuvo.

Y lo que ocurrió en la audiencia de este viernes, según el abogado, “refrenda nuestra firme convicción de que los hechos que se han imputado no son constitutivos de delito”.

Por su parte Barriga declaró al salir que “como la primera mujer alcaldesa que tuvo Maipú, me siento y me he sentido siempre muy violentada por la querella que presentó el alcalde Tomás Vodanovic”.

“Estoy muy tranquila y espero que pronto se haga justicia, nada más, para devolver la tranquilidad a la vida de mi familia y de mis hijos, sobre todo”, agregó.

“Hay personas que somos hacedoras de cosas y trabajamos desde muy chiquititos. Hay otras personas que necesitan hacerle daño a otros para estar en el poder”, agregó.

