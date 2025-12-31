Cathy Barriga reveló que Fiscalía le propuso un acuerdo para no ir a juicio el cual rechazó por ser "completamente inocente"

Cathy Barriga se refirió a la acusación que presentó la Fiscalía Metropolitana Oriente en su contra por diversos delitos de corrupción, donde arriesga una pena de más de 23 años de cárcel.

A través de historias de Instagram, la exalcaldesa de Maipú dijo que “no me he referido públicamente, he guardado silencio y que las cosas tengan que realizarse donde se deben hacer”.

“Pero en esta oportunidad quiero comentarles que a mí la Fiscalía me propuso llegar a un acuerdo para no ir a juicio. Ese acuerdo consistía en reconocer alguno de los hechos que me están imputando, el cual yo rechacé”, añadió.

En esta línea, argumentó que rechazó este acuerdo porque “soy completamente inocente de los hechos que se te están imputando y es por eso que viene la preparación de un juicio, porque es ahí donde se puede demostrar mi inocencia”.

“Esto es una investigación, investigación que se estaría cerrando y que obviamente tuvo una propuesta de acuerdo de parte de la Fiscalía”, indicó.

PURANOTICIA