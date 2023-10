Cataldo y paro de profesores en Atacama: "Aquí no ha fallado el Gobierno, falló el Estado"

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió al paro de profesores en la Región de Atacama que mantiene a cerca de 30 mil estudiantes dependientes del sistema local de educación pública (SLEP) sin clases, tras más de 50 días de movilización.

Consultado por sus dichos, cuando señaló que "aquí no ha fallado el Gobierno, falló el Estado", aseveró en entrevista con Radio Concierto este miércoles que "hay una historia larga. Es una problema que se arrastra de hace varios años y atraviesa varios Gobiernos. Por eso digo que falló el Estado".

"La naturaleza del problema en cuestión es compleja y de no rápida solución. Los problemas de infraestructura no se solucionan firmando un protocolo. Se tiene que intervenir las escuelas y para eso hay que saber qué intervenir", sumó.

El secretario de Estado detalló que "fui antes de las fiestas patrias y nos encontramos que no había un catastro. Tuvimos que ir con nuestro equipo escuela por escuela. Luego hay un procedimiento administrativo que hay que resolver para que se haga la compra. Los profesores esperan que se garanticen las condiciones mínimas".

Sobre las razones para no reabrir los establecimientos, explicó que "hay normas sanitarias que hay que cumplir. Una de ellas es el acceso al agua. Los recursos están, ese no es el problema. El problema es la rapidez con la que el Estado opera solucionando estos problemas. Todo esto implica levantamiento de información que no se había hecho".

En la misma línea, Cataldo afirmó tener "pocas dudas de que haya corrupción porque los informes de auditorías que se hicieron dan cuenta de ello. Esperemos que las instituciones hagan su trabajo rápido. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias".

"Hay temas de arrastre de recursos del año anterior al año actual. No es un delito, pero es un problema de gestión importante. Se contrataron servicios por un valor más alto que el que debería ser. Vimos personal contratado que no tiene contrato. Eso es una irregularidad gigantesca", añadió.

El ministro sostuvo que "no tengo dudas de que esto hay que corregirlo y ya. De los 11 servicios locales de Chile tuve la oportunidad de trabajar un año en uno de ellos. Ninguno tiene la situación de Atacama. No existe el sistema perfecto. Los hallazgos de la auditoría nos muestran en Atacama algo que no se ha visto en el resto".

"Probablemente los estudiantes estarán el próximo año recuperando lo perdido. Estamos apostando a que las clases se retomen en noviembre y se cierre el año, pero vamos a necesitar una recuperación de aprendizaje específica para Atacama", adelantó.

Ante la situación de los SLEP, el titular de Educación mencionó que "la desmunicipalización está en un riesgo importante. Hay que corregir la gobernanza. No tengo atribuciones para forzar un retorno a clases, el sostenedor es el servicio local".

"Los servicios locales, así como los municipios, son entidades autónomas. La razón por la que se discutió que fueran autónomos precisamente fue para evitar intervención de los Gobiernos de turno, lo que ahora nos juega en contra", agregó.

Cataldo abordó la petición que hizo el Colegio de Profesores para que intervenga el Presidente Boric, y recordó que este "tiene ministerios. Una cosa es que administrativamente no podamos obligar por no tener la calidad de sostenedor. Pero sí nos gustaría contar con herramientas para intervenir y para eso hay que reformar la ley".

"Tampoco el Presidente tiene las atribuciones. Esto no puede ser un show político. Hay que tomarlo con seriedad y resolver problemas estructurales de la ley", acotó.

